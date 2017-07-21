22.07.2017 08:33:43

PKK’nın beyni öldürüldü

PKK'lı 'Serdem' kod adlı Fayık Güçlü'nün, Şırnak'ın Kato Dağı'na 4 Ekim 2016'da düzenlenen hava harekatıyla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, PKK'nın "askeri kanadı" HPG'nin sözde "askeri konsey" üyesi ve "Botan Sahası" sorumlusu "Serdem" kod adlı Fayık Güçlü'nün, Şırnak'ın Kato Dağı'na 4 Ekim 2016'da düzenlenen hava harekatıyla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Güçlü ile birlikte 6 koruması da etkisiz hale getirildi.

BİRBİRLERİNİN MORALLERİ BOZULMASIN DİYE GİZLEMİŞLER

PKK'nın, İçişleri Bakanlığı'nın turuncu arananlar listesinde yer alan ve başına 600 bin lira ödül konulan Güçlü'nün etkisiz hale getirildiğini, diğer PKK'lıların moral bozukluğu yaşamaması için gizlediği ortaya çıktı.