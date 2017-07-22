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Pentagon: ABD'nin tahtı sarsılıyor...
Pentagon: ABD'nin tahtı sarsılıyor...
22.07.2017 20:17:01

Pentagon: ABD'nin tahtı sarsılıyor...

ABD Savunma Bakanlığı'nın kilit kurumların verileriyle hazırladığı bir raporda 'Washington'ın sarsılan küresel liderlik rolünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu' ifadeleri kullanıldı.

Pentagon'un yaptığı yeni bir çalışma, 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan ABD destekli uluslararası düzenin yıprandığını, hatta çökebileceğini belirterek, Washington'un küresel liderlik rolünü kaybedebileceği uyarısında bulunuyor.

ABD'nin gücünün azaldığı, uluslararası düzenin çözüldüğü temelde yeni bir dönüşüm evresine girildiği sonucuna varan çalışma, Washington yönetiminin küresel pozisyonunu koruyabilmesi için daha fazla gözetim, ve propaganda ve daha çok askeri yayılmacılık öneriyor.

Rus haber ajansının internet sitesindeki habere göre, rapor, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ordusundaki kilit kurumlarla istişarede bulunularak, ABD Harp Okulu Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından bir yıllık çalışmanın ardından haziran ayında yayımlandı.

Çalışmanın sonuçlarının ABD ordusu ya da Savunma Bakanlığı'nın resmi görüşleri olarak ele alınamayacağı belirtilirken, çok sayıda yetkili makam ile istişare halinde hazırlandığı için raporun 'ortak bilgeliği' temsil ettiği ifade ediliyor.

STATÜKO ÇÖKMEYE BAŞLADI

Insurge Intelligence'dan Dr. Nafeez Ahmed, 145 sayfadan oluşan raporu inceleyerek bir makale hazırladı.

Ahmed'in makalesinde yer alan bilgilere göre, geçmişteki 'üstünlüğünü' kaybetmiş olan ABD, şu anda tanımlayıcı özelliği 'otoriteye direniş' olan tehlikeli, öngörülemeyen yeni evrenin hemen öncesinde. Tehlike yalnızca her ikisi de ABD çıkarları karşısında hızla büyüyen tehditler olarak tanımlanan Rusya ve Çin gibi büyük rakiplerden değil, aynı zamanda Arap Baharı tarzı olayların artan riskinden de kaynaklanıyor.

"ABD siyasi, ekonomik ve askeri açıdan küresel bir dev olmayı sürdürürken, rakip devletler karşısındaki su götürmez pozisyonunun keyfini artık süremiyor. Kısacası, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD stratejistleri tarafından kurulan ve beslenen statüko sadece yıpranmakla kalmadı, aslında çökmekte" ifadelerine yer veren rapor, ABD'nin iktisadi, siyasi, askeri ve kültürel alanların her birinde parçalı tehdit altında olduğunu kabul ediyor."

'ÖNLEM ALINMAZSA OLAYLARIN HIZINA YETİŞEMEYİZ'

Insurge Intelligence'da yer alan bilgilere göre çalışma, gerileyenin sadece ABD'nin gücü olmadığının altını çiziyor:

"Devletler ve geleneksel siyasal otorite yapıları, içsel ve dışsal güçlerin artan baskısı altında… Soğuk Savaş sonrası küresel sistemin kırılmasına, hemen hemen tüm devletlerin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısında içten yıpranma eşlik ediyor."

Rapor bunun bir yenilgi sayılmaması gerektiğini, bir uyanış çağrısı olduğunu savunarak bu yeni dönem öncesi bir şeyler yapılmaz ise, olayların karmaşıklığı ve hızına yetişilemeyeceği uyarısında bulunuyor.

Raporda ABD hükümetinin İran ve Kuzey Kore'nin nükleer tehdit oluşturduğuna yönündeki resmi açıklamalarının aksine, bu iki ülkenin, ABD liderliğindeki sistemin genişlemesinin önündeki sorunlar olarak görüldükleri vurgulanıyor.

IŞİD ve El Kaide gibi grupların yarattığı tehditlerin altını çizen rapora göre, Arap Baharı gibi 'lidersiz istikrarsızlık' genel olarak geleneksel otorite yapılarının erozyona uğraması ya da dağılmasının ana itkilerinden biri ve bu tür bir popülist iç kargaşa, ABD dahil olmak üzere Batı ülkelerinde kendisini hissettirebilir.

 


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