25.07.2017 12:05:13

Pentagon'a soruldu: YPG'nin ismini değiştirmesinde nasıl bir rol oynadınız?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jeff Davis’e ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas’ın ‘Türkiye’nin, PKK’nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG’ye ‘isim değiştirme’ tavsiyesinde bulundukları, bunun üzerine örgütün adını Demokratik Suriye Güçleri (DSG) olarak değiştirdiği’ yönündeki açıklamaları soruldu. Fakat yanıt alınamadı...

AA'nın aktardığı habere göre Soruya, Suriye'de IŞİD'e karşı verdikleri mücadelenin önemi ve YPG de dahil olmak üzere hangi unsurların nasıl katkı sağladığından bahsederek yanıt veren Davis'e “ABD'nin DSG isminin türetilmesinde nasıl bir rolü oldu?” sorusu da yöneltildi.

“Bu konuda elimde bir şey yok” diyen Davis, sözlerini şöyle sürdürdü:



“DSG'nin etnik kompozisyonunu değiştirmek için çok çalıştık. Başlarda sadece etnik Kürtlerden oluşuyordu. Sünni Araplar başta olmak üzere diğer etnik grupların memnuniyetle karşılandığı büyük bir şemsiye kurmaya çalıştık. Şimdi Kürtlerle Sünni Araplar arasında yarı yarıya bölünmüş durumda. Sayısı 50 bin civarında. Dolayısıyla katlanarak büyüdü. Rakka'da özelinde işi yapanların çoğu Sünni Araplardır, orada kontrolü ele almaya hazırlanan yerel gruplar.”