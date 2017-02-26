26.02.2017 20:22:02

Pakistan'da yolcular koridorda oturup uçtu

Pakistan Havayolları'na ait bir yolcu uçağında yedi yolcu koridorda oturdu, uçuş ekibinin biniş kartlarını elle yazdığı belirlendi.

Pakistan-Suudi Arabistan seferini yapan uçak, 20 Ocak'ta havalandığında içinde fazladan yedi yolcu vardı. Pakistan medyasının sayfalarına taşıdığı haber, ülkenin gündeminine oturdu. Bugüne kadar dünyada eşine rastlanmayan olayın gerçekleştiği uçak, Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait.

4 SAAT AYAKTA UÇTULAR

Tüm koltukların dolu olduğu uçakta bulunan yedi yolcunun kendi koltuk paralarını ödemesine rağmen, koridorda oturarak Karaçi'den Madina'ya gittikleri ortaya çıktı. 409 koltuk kapasitesine sahip Boeing 777 model uçakta, 416 yolcu vardı.

Hava güvenliğinin ciddi bir şekilde ihlal edildiği uçuştaki yolcular PK-743'e bindi. Yedi yolcu, dört saatlik uçuşun tamamı boyunca ayakta durmak zorunda kaldı.

KAPTAN YOLCULARDAN HABERDAR DEĞİL

Pakistanlı yetkililer, geniş çaplı bir soruşturmaya tuttuğu olayda yedi yolcunun biniş kartlarının havayolu çalışanları tarafından elle yazıldığı ortaya çıktı.

Dawn gazetesine göre, kaptan uçak kalkıncaya kadar yerde oturan yolculardan haberdar değildi. Kaptan, "Çoktan havalanmıştım ve uçuş ekibi kapıları kapatmadan önce yedi yolcu hakkında bana bilgi vermedi" dedi. Edinilen bilgilere göre, pilot, yetkililer ve görevliler de dahil olmak üzere , yeterince uyanık olmadıkları için birbirlerini suçluyor.

"TÜRBÜLANS ANINDA YERLERİNDE DURAMAZLAR"

BBC'ye konuşan uçuş uzmanları, fazladan yolcuların bazı acil durum sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Koridordaki yolcuların acil durumlarda ihtiyaç duydukları oksijene ulaşamayacağını belirten uzmanlara göre, türbülans anında da yerlerinde kalamayacaklar.

Pakistan Havayolları'nın karıştığı son kaza, geçen yıl Aralık ayında gerçekleşmişti. İçerisinde 48 yolcu bulunan iç hatlar uçağı, ülkenin kuzeyindeki dağa çakılmış ve kurtulan olmamıştı.