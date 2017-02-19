SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Ormanda Kaybolan Üniversite Öğrencilerini AKUT Buldu
20.02.2017 02:24:42

Ormanda Kaybolan Üniversite Öğrencilerini AKUT Buldu

Ormanda Kaybolan Üniversite Öğrencilerini AKUT Buldu

Ormanda Kaybolan Üniversite Öğrencilerini AKUT Buldu

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde doğa yürüyüşüne çıkan ve ormanda kaybolan üniversite öğrencilerini Arama Kurtarma Derneği (AKUT) bulundu.

Edinilen biligilere göre; Antalya'nın Manavgat İlçesi'nden Fethiye'nin Kayaköy Mahallesi'ne doğa yürüyüşü için gelen Selahattin Aldaş ve Pemra Karaman, Af Kule'yi görmek için yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında el fenerlerini kaybeden ikili hava kararınca dönüş yolunu bulamadı. Ormanlık alandan çıkamayan ikili Kayaköy Mahallesi Sarnıç Mevkii'ne 500-600 metre mesafedeki ormanlık alanda mahsur kaldı.

Jandarmayı arayan ikili ormanda mahsur kaldıklarını söyleyerek yardım istedi. Bölgeye jandarma ekibi ile birlikte arazinin sarp olması nedeniyle Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi de sevk edildi. AKUT ekibi, ikiliyi aramak için sarnıç mevkiinden ormanlık alana girdi. Yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından ekip, ateş yakarak ısınmaya çalışan ikiliye ulaştı. Sağlık durumları iyi olan Aldaş ve Karaman AKUT ekibi ile birlikte patika yolda yürüyerek yola çıkartıldı.

"El Feneri Kaybettik, Ormanda Kaybolduk"

Yol işaretlerini takip ederken kaybolduklarını söyleyen Selahattin Aldaş; Kaybolduktan 2 saat sonra bizi buldular. El fenerini kaybettiğimiz için yola devam edemdik dedi.

"Telefonları Açık Olduğu İçin Ulaştık"

Akut Fethiye Ekip lideri Fatih Işık; Bize jandarmadan 2 kişinin kayaköy'de kayıp olduğu ihbarı geldi. 8 kişilik ekiple aramaya başladık. Yönlendirme ve arkadaşların telefonları açık olduğu için iletişim kurabiliyordu. Bunun sayesinde arkadaşlara ulaştık diyen Işık, arkadaşları yola indirdik sağlık sorunları yok dedi.
    YORUM YAZ
Çarpışan motosikletliler askerlik arkadaşı çıktı
Çarpışan motosikletliler askerlik arkadaşı çıktı
Samsun'da asker arkadaşı olan motosikletli iki kuryenin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında her ikisi de yaralanarak hastanelik oldu.
19.02.2017 22:06:12
40 farklı meyve veren ağaç!
40 farklı meyve veren ağaç!
Aşılama yöntemiyle bir ağaçta şeftali, erik, kiraz gibi 40 farklı meyve yetiştiriliyor
19.02.2017 21:27:42
NASA'nın tarihi rampasından fırlatıldı
NASA'nın tarihi rampasından fırlatıldı
Uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in Falcon 9 roketi, Kennedy Uzay Merkezi Kalkış Kompleksi 39'dan uzaya fırlatıldı.
19.02.2017 20:58:28
Kastamonu'da 7 ev kül oldu!
Kastamonu'da 7 ev kül oldu!
Bozkurt ilçesine bağlı Ulu köyünde çıkan yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi.
19.02.2017 20:24:22
Somali’deki saldırıya kınama
Somali’deki saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı, Somali'de bomba yüklü araçla yapılan saldırıyıı kınadı.
19.02.2017 19:45:54
Cidde'de Türkiye rüzgarı
Cidde'de Türkiye rüzgarı
Cidde 7. JTTX Uluslararası Tanıtım, Seyahat ve Turizm Fuarı Cidde Hilton Hal' salonunda 24 Ülkenin ve 500’ ye yakın firma katıldı.
19.02.2017 19:33:41
Diyarbakır’da 80 kilo PETN tipi patlayıcı ele geçirildi
Diyarbakır’da 80 kilo PETN tipi patlayıcı ele geçirildi
Diyarbakır'da facianın eşiğinden dönüldü. RDX ve C4'ten çok daha güçlü olduğu bilinen çok sayıda PETN tipi patlayıcı ele geçirildi.
19.02.2017 18:42:25
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan Arap basınına hilafet açıklaması
Erdoğan'dan Arap basınına hilafet açıklaması
Alperen Ocakları referandum kararını açıkladı
Alperen Ocakları referandum kararını açıkladı
'Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm emri Gülen'den'
'Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm emri Gülen'den'
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sırrı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sırrı açıkladı
Ahmet Hakan: PKK'lı alçaklar Viranşehir'de başladılar referandum kampanyasına!
Ahmet Hakan: PKK'lı alçaklar Viranşehir'de başladılar referandum kampanyasına!
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Soylu: Siyasi hayatımda böyle bir şeye ilk kez şahit oluyorum
Soylu: Siyasi hayatımda böyle bir şeye ilk kez şahit oluyorum
ABD'li kuruluşa göre 'Hayır' çıkacak
ABD'li kuruluşa göre 'Hayır' çıkacak
'Evet demezseniz Perinçek ile aynı saftasınız'
'Evet demezseniz Perinçek ile aynı saftasınız'
Başbakan Yıldırım ve Barzani bir araya geldi
Başbakan Yıldırım ve Barzani bir araya geldi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Gırgır Dergisi kapatıldı
Gırgır Dergisi kapatıldı
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları