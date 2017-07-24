24.07.2017 14:18:59

Ordu'daki kavga için İçişleri devrede!

İçişleri Bakanlığı, Ordu’nun Aybastı İlçesi’ndeki Perşembe Yaylası Şenlikleri’nde Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un da bulunduğu protokol tribününde İl Emniyet Müdürü Suat Çelik ile Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Enver Yılmaz’ın korumaları arasında çıkan kavgayla ilgili 2 polis başmüfettişi görevlendirdi.

Dün Ordu'nun Aybastı İlçesi Perşembe Yaylası Şenlikleri öncesi, şenlik alanındaki protokol tribününde yer düzeni konusunda kavga çıktı.

Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik, protokolde kendi adı yazılmayan bir koltuğa oturunca, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz müdahalede bulundu.

"ORDU ADINA UTANDIM, UTANMALIYIZ"

Ordu Valisi Seddar Yavuz kavgayla ilgili olarak, "Ordu adına utandım, utanmalıyız" dedi. Kavganın taraflarından biri olan Belediye Başkanı Enver Yılmaz yaptığ açıklamada Emniyet Müdürünü suçladı.

Müdür Çelik ve Başkan Yılmaz arasında tartışma yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi zabıtaları ve Emniyet Müdürü korumaları da buna karışınca arbede çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da ezilme tehlikesi geçirdiği kavgada, komandolar ve korumaların erken müdahalesi olayları yatıştırdı. Bakan Numan Kurtulmuş, Vali Seddar Yavuz ve Emniyet Müdürü Suat Çelik yoğun güvenlik önlemi altında, şenlik alanını terk etti

İçişleri Bakanlığı tarafından dünkü bu gerginlikle ilgili 2 polis başmüfettişi görevlendirildi. Bu sabah Ordu'ya gelen polis başmüfettişlerinin çalışmalarına başladığı, Başkan Enver Yılmaz ve Emniyet Müdürü Suat Çelik'in de ifadelerine başvurarak kavga olayınının detayını araştıracağı öğrenildi.