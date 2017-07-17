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OHAL 3 ay uzatıldı
OHAL 3 ay uzatıldı
17.07.2017 23:02:38

OHAL 3 ay uzatıldı

Olağanüstü halin (OHAL), 19 Temmuz 2017 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

OHAL'in 19 Temmuz 2017 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Başbakanlık Tezkeresi, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli ve 1116 sayılı kararı ile ülke genelinde ilan edilen, 18 Nisan 2017 tarihli ve 1139 sayılı kararı uyarınca devam etmekte olan Olağanüstü Halin (OHAL), 19 Temmuz 2017 çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasını öngörüyor.

TBMM Genel Kurulunda'ki konuşmaların ardından yapılan oylamada, OHAL'in 19 Temmuz 2017 Çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi.


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