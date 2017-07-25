26.07.2017 10:26:51

Mısır'da tank bombalı aracı ezdi!

Mısır'ın Sina bölgesinde tank, bombalı aracı ezerken oluşan patlamada 7 kişi hayatını kaybetti. Mısır ordusu yapılan müdahale sayesinde 50’den fazla insanın hayatını kaybetmesinin önlendiğini açıkladı.

TIMETURK | ÇEVİRİ



Middle East Eye'in haberine göre Mısır'ın Sina bölgesindeki bombalı araç saldırısında ikisi çocuk yedi kişi hayatını kaybetti. Mısır Ordusu yaptığı açıklamada aracın kontrol noktasında tespit edildiği ve patlamayı önlemek için tank tarafından ezildiğini bildirdi.



Ordunun yayınladığı kamera görüntülerinde tank, Ariş yakınlarında bombalı aracın üzerinden geçerken insanlar arabalarından inip kaçmaya başlıladı. Ancak, birkaç saniye sonra patlatılan bombayla büyük bir alev topu ortaya çıktı.







100 KG'LIK PATLAYICI!



Ordu araçta dört silahlı kişi ve 100 kilogramlık patlayıcı olduğunu bildirdi.



MÜDAHALE BİR ÇOK ÖLÜMÜ ÖNLEDİ!



Askeri sözcü Tuğgeneral Muhammed Samir yaptığı açıklamada ordunun müdahalesinin 50'den fazla insanın ölümünü önlediğini söyledi. Facebook'ta bir yazı paylaşan Samir, bu tarz eylemlerin sadece terörün kökünü kazımaya yönelik kararlılıklarını artırdığını belirtti.



BOMBALI ARACI KİM YERLEŞTİRDİ?



Saldırıyı şu ana dek herhangi bir örgüt üstlenmedi.



SİNA İSYANLARI!



2013 yılının ortalarında Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin iktidardan düşürülmesi ve ülke çapında süren protestolar devam ederken yaşanan askeri darbe sonrasında Sina bölgesindeki isyan hareketleri büyümüştü.