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Mescid-i Aksa'da 'Cuma'!
Mescid-i Aksa'da 'Cuma'!
28.07.2017 13:36:59

Mescid-i Aksa'da 'Cuma'!

İsrail, Mescid-i Aksa'da bu hafta 50 yaşından altından kişilerin cuma namazına katılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Filistinli Müslümanlar, ise 14 Temmuz'dan bu yana yaşanan gerginlikler sonrasında dedektörlerin kaldırılması ile Aksa'ya dönüş kararı aldı. Bugün ilk Cuma kılınıyor...

TIMETURK | HABER MERKEZİ

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, bugün için 50 yaşın altındaki Müslüman erkeklerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmeyeceği, kadınların girişine ise kısıtlama getirilmediği belirtildi.

BAZI YOLLAR KAPATILACAK

Açıklamada, Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesinin içinde ve dışında ek polis güçlerinin konuşlandırıldığı, bu bölgenin etrafındaki bazı yolların da kapatılacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, söz konusu yasakların Filistinlilerin "bugün gösteri yapmaya ve karışıklık çıkarmaya hazırlandığı bilgisi" üzerine alındığı savunuldu.

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GELENLER YOLDAN DÖNDÜRÜLÜYOR

Ayrıca Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre İsrail güçleri, Ummu'l-Fahm'dan Cuma namazı için Kudüs'e gelmek isteyenlerin otobüslerini durdurdu ve güvenliği bahane ederek, halkı geri çevirdi.

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NELER YAŞANDI?

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

Filistinliler, dedektörlerin yerleştirildiği günden beri Aksa'nın kapılarında toplanarak namazlarını burada eda ederken, sık sık İsrail polisinin sert müdahalelerine maruz kalıyordu.

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İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler 25 Temmuz'da kaldırılmıştı.

Müslümanlar, Kudüs alimlerinin çağrısı üzerine dün ikindi namazı için Harem-i Şerif'e geldi. İsrail polisi önce Aksa'nın bazı kapılarını açmadı. Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine dün Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açıldı ve on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmeye başladı.

İsrail polisi daha sonra Aksa'nın içinde ve dışındaki Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale etmeye başladı ve Aslanlı (Esbat) Kapısı dışındaki tüm kapıları kapattı. Polisin müdahalesinde yüzden fazla Filistinli yaralandı, 120 kişiyi de tutukladı.

Bu durum Filistinliler ile İsrail polisi arasında Aksa'nın avlusunda ve kapılarında arbedeye yol açtı. Yatsı namazından sonra İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya girerek Kıble Mescidi'ndeki Müslüman cemaati zorla dışarı çıkarmaya çalıştı. Kudüs İslami Vakıflar Medya Koordinatörü Firas ed-Dibs, İsrail güçlerinin, müdahale etmek için Kıble Mescidi'ndeki kapılarından birini kırmaya çalıştığını ifade etti.

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