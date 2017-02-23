SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Memurların iş güvenliği ile ilgili önemli açıklama
23.02.2017 19:45:50

Memurların iş güvenliği ile ilgili önemli açıklama

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 'memurların iş güvencesinin kaldırılacağı' iddialarını yalanladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, istihdam seferberliğine ilişkin "Rakamlar beklediğimizden daha iyi. 1-20 Şubat arasında yaklaşık 103 bin kişiye istihdam sağlandı. Tahminimiz, rakamın ay sonunda 150 bin kişiye ulaşması. Yıl sonunda yaklaşık 2 milyon kişiyi istihdam etmeyi hedeflediğimiz düşünüldüğünde, şubat ayının 20 günlük verileri hedefe ilk planda ulaşabileceğimizi gösteriyor." dedi. Türkiye ile KKTC arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması imza töreni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Salonu'nda, Bakan Müezzinoğlu ve KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner'in katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Müezzinoğlu, iki ülke arasında sosyal güvenlik alanındaki işbirliği anlaşmasının 1987'de imzalandığını anımsatarak gelişen ve değişen koşullar göz önünde bulundurularak anlaşmanın güncellenmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Türkiye'nin Kıbrıs'ta taraflar arasındaki müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını istediğini dile getiren Müezzinoğlu, "Rum kesiminin 'Enosisçi anlayışı ne yazık ki buna yine fırsat vermedi. Bizim, Ada'daki Türk halkının özgürlüğü ve geleceğe güvenli bir şekilde yürümesi dışında bir talebimiz yok. İki halkın birlikte yaşaması, hak ve hukukunun korunması dışında talebimiz yok ama onların Enosis anlayışı bu işin düğümünü oluşturuyor. Artık kendileri bilir diyerek bundan sonraki süreci bugüne kadar olduğu gibi birlikte devam ettireceğiz." dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Müezzinoğlu, istihdam seferberliği kapsamında kaç kişinin işe yerleştirildiğinin sorulması üzerine, bu yılın ocak sigortalı sayısının yarın akşam netleşeceğini belirtti. Müezzinoğlu, bu nedenle şu an için net bir sayı açıklamasının mümkün olmadığını söyledi.

Günlük olarak takip ettikleri verilerden yola çıkarak şubat ayının 20 günlük döneminde yaklaşık 103 bin kişinin istihdam edildiğini söyleyebileceğini bildiren Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Rakamlar beklediğimizden daha iyi. 1-20 Şubat arasında yaklaşık 103 bin kişiye istihdam sağlandı. Tahminimiz, rakamın ay sonunda 150 bin kişiye ulaşması. Yıl sonunda yaklaşık 2 milyon kişiyi istihdam etmeyi hedeflediğimiz düşünüldüğünde, şubat ayının 20 günlük verileri hedefe ilk planda ulaşabileceğimizi gösteriyor." Müezzinoğlu, yıl sonunda işsizlik oranın yüzde 10'ların altına indirilmesinin hedeflendiğini ifade ederek bu konuda umutlu olduklarını vurguladı.

"Türkiye'de ortama emeklilik yaşı 52"

Kamu Personel Reformu ve buna bağlı olarak kamu görevlilerinin iş güvencesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Müezzinoğlu, Kamu Personel Reformu'nun uzun süredir hükümetin gündeminde olduğunu anımsattı.

Bu kapsamda tüm paydaşların katımıyla 3 çalıştay düzenlendiğini aktaran Müezzinoğlu, yaptığı açıklamaların "memurların iş güvencesinin kaldırılacağı" şeklinde yorumlanmasını da eleştirdi. Müezzinoğlu, şunları söyledi:

"Kamu çalışanın daha güçlü, daha dinamik olduğu, liyakatının ve performasının ölçülebildiği bir yapının nasıl kurulabileceğiyle ilgili bir çalışma uzun süredir var. Dolayısıyla söylenen cümleyi özellikle referandum atmosferinde 'Güvence kaldırılıyor' diye bir başlıkla vermeyi doğru bulmuyorum. Bir defa kamuda çalışanın tabii ki güvencesi olacak. Burada yalnızca güvenceyi koyarsak liyakatı, kendini geliştirebilmeyi, performansı getirmezsek bu sistem kamudaki insanımız körelmesine neden olur."

Memurlar dikkat! Bakan'dan kritik uyarı geldi

Emeklilerde yaşa takılanların durumunu da değerlendiren Müezzinoğlu, "37 yaşında emekliliğin olduğu, 40-45 yaşında emekliliğin olduğu bir sistemin sürdürülebilir ve güçlü olması mümkün değil." dedi. Müezzinoğlu, Türkiye'de ortalama emeklilik yaşının 52 olduğuna, OECD ortalamasının ise bunun çok üzerinde bulunduğuna işaret etti.

Emekli olmak için yaş şartını bekleyenlerin, emekli olacağı döneme kadar sağlık hizmetinden faydalanması amacıyla kanuni düzenlemeye gidildiğine dikkati çeken Müezzinoğlu, emeklilikte yaşa takılanların 53 liralık Genel Sağlık Sigortası primi ödemeleri halinde bu kapsamda hastanelerden hizmet alabileceklerini vurguladı.

"Projenin özü, kadın istihdamını desteklemektir"

Müezzinoğlu, CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin Büyükanne Projesi ile ilgili eleştirilerinin anımsatılması üzerine, "Yapılan eleştiriyi CHP'den bir erkek arkadaş yapsaydı bu kadar yadırgamazdım. Bu projenin özü, kadın istihdamını desteklemektir. Bu projenin paydaşları sendikalardır. Projede Türk-İş var, Hak-İş var. DİSK'e de projede yer almasını teklif ettik ama olumlu dönmediler." değerlendirmesine bulundu.

Projenin daha iyi olması yönünde eleştiriler olabileceğini anlatan Müezzinoğlu, şöyle konuştu: "Ama kadın istihdamına daha güçlü destek verecek öneriyi yapmayarak projeyi eleştirmek Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır. Bir de Cumhuriyet Halk Partili bir hanımefendiye herhalde yakışıyor ki bu eleştiriyi yapıyor. Bu evet-hayır ortamında kimin milletinden yana, kimin kadından yana, kimin kadının istihdamından yana, kimin aile kültüründen yana olduğu görülüyor." - "Türkiye'nin sosyal güvenlik alanındaki tecrübesinden yararlanacağız" KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner de Türkiye'de bulunmaktan ve iki ülke arasında sosyal güvenlik alanındaki anlaşmayı imzalamaktan dolayı memnun olduğunu söyledi.

Her alanda olduğu gibi Türkiye'nin sosyal güvenlik alanında da kendilerine tüm desteği verdiğini belirten Saner, "Anlaşmayla Türkiye'nin sosyal güvenlik alanındaki tecrübesinden yararlanacağız." dedi.

Saner, imzalanacak Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın uzun süre güncellemeye ihtiyaç duyulmadan iki ülke arasındaki işbirliğine imkan sağlayacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından, Müezzinoğlu ve Saner iki ülke arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması'nı imzalandı.

İmza törenine, Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, İŞKUR Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan ve ilgililer katıldı.

    YORUM YAZ
Memurların iş güvenliği ile ilgili önemli açıklama
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
Darbeci Albay: 'Selâ okuyan hocanın dilini kesip getirin'
Bakan İstanbul depremi için tarih verdi
Fatma ninenin 'bastonu' silah sayıldı! İşte aldığı ceza...
Sağlamcı ol, CEBİNİ SAĞLAM’A BAĞLA
Demirtaş: Adresim Türkiye Büyük Millet Meclisi
Uçaktaki rahatlıklarıyla 'pes' dedirten yolcular
Şehit Metin Yüksel şehadetinin 38. yıl dönümünde anıldı
TSK ve ÖSO El Bab ilçe merkezinde!
1 Milletvekili kaç kişiyi temsil ediyor?
MHP'den raportöre: Ya evlenelim ya da...
'Musul Havalimanı, IŞİD'den alındı'
'Semih Terzi'ye kelime-i şehadet getirtmeye çalıştılar'
İsrail'in Gazze'ye sokmadığı AP heyeti: Ne saklıyorsunuz?
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Uluslararası Af Örgütü, 2016 Yıllık Raporunu yayınladı
Genelkurmay’dan ‘arsa’ açıklaması
'Evetler en az yüzde 53'
Bozdağ'dan ABD'ye FETÖ mektubu
'Suriyelilere vatandaşlık verilmeye başlandı'
Yılanı yemeye çalışırken canından oluyordu!
'Hanımını getirip yardımcısı yapmasını...'
'Referandum iptal edilebilir'
Daha fazla Astana...
Arda Turan neden Londra'dan ev aldığını açıkladı
Arda Turan neden Londra'dan ev aldığını açıkladı
Londra'da ev alması üzerine 'Chelsea'ye transfer olacak' iddiaları güçlenen Arda Turan, bu sorulara yanıt verdi.
23.02.2017 20:51:23
İsrail polisi Doğu Kudüs'te bir ilkokulu kapattı
İsrail polisi Doğu Kudüs'te bir ilkokulu kapattı
İsrail polisi, Doğu Kudüs'te 250 öğrencinin eğitim gördüğü En-Nuhba Erkek İlkokulunu, Hamas hareketi ile irtibatlı olduğunu öne sürerek kapattı.
23.02.2017 20:10:24
Sultanahmet'te kaçak kazı yaparken yakalandı
Sultanahmet'te kaçak kazı yaparken yakalandı
Sultanahmet'teki tarihi surların yakınındaki bir binanın bahçesinde kaçak kazı yapan kişi gözaltına alındı.
23.02.2017 19:15:13
Nijer'de silahlı saldırı: 10 asker öldü
Nijer'de silahlı saldırı: 10 asker öldü
Nijer'de devriye gezen askerlere düzenlenen silahlı saldırı sonucu 10 asker öldü.
23.02.2017 18:50:05
'Şahdeniz gazı 2018'de Türkiye'ye ulaşacak'
'Şahdeniz gazı 2018'de Türkiye'ye ulaşacak'
Azerbaycan doğalgazının 2018'de Türkiye'ye ulaşacağı bildirildi.
23.02.2017 18:46:53
Patates üreticilerinin gözü ihracatta
Patates üreticilerinin gözü ihracatta
Niğde'de üreticiler, depolarda bekletilen 400 bin ton patatesin ellerinde kalmasından endişe ediyor.
23.02.2017 18:36:41
Adıyaman’da trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı
Adıyaman’da trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı
Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
23.02.2017 18:11:32
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Referandum iptal edilebilir'
'Referandum iptal edilebilir'
Arap sokağı ile ilişkiler nasıl gidiyor?
Arap sokağı ile ilişkiler nasıl gidiyor?
'Hanımını getirip yardımcısı yapmasını...'
'Hanımını getirip yardımcısı yapmasını...'
TSK ve ÖSO El Bab ilçe merkezinde!
TSK ve ÖSO El Bab ilçe merkezinde!
Hangi ilde kaç bin Suriyeli yaşıyor?
Hangi ilde kaç bin Suriyeli yaşıyor?
Vergi ve KDV'de önemli değişiklik
Vergi ve KDV'de önemli değişiklik
FED'den faiz açıklaması
FED'den faiz açıklaması
MHP'den raportöre: Ya evlenelim ya da...
MHP'den raportöre: Ya evlenelim ya da...
'Semih Terzi'ye kelime-i şehadet getirtmeye çalıştılar'
'Semih Terzi'ye kelime-i şehadet getirtmeye çalıştılar'
Gülen'in darbe talimatını verdiği tarih belirlendi iddiası
Gülen'in darbe talimatını verdiği tarih belirlendi iddiası
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları