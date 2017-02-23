23.02.2017 19:45:50

Memurların iş güvenliği ile ilgili önemli açıklama

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 'memurların iş güvencesinin kaldırılacağı' iddialarını yalanladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, istihdam seferberliğine ilişkin "Rakamlar beklediğimizden daha iyi. 1-20 Şubat arasında yaklaşık 103 bin kişiye istihdam sağlandı. Tahminimiz, rakamın ay sonunda 150 bin kişiye ulaşması. Yıl sonunda yaklaşık 2 milyon kişiyi istihdam etmeyi hedeflediğimiz düşünüldüğünde, şubat ayının 20 günlük verileri hedefe ilk planda ulaşabileceğimizi gösteriyor." dedi. Türkiye ile KKTC arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması imza töreni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Salonu'nda, Bakan Müezzinoğlu ve KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner'in katılımıyla gerçekleşti.



Törende konuşan Müezzinoğlu, iki ülke arasında sosyal güvenlik alanındaki işbirliği anlaşmasının 1987'de imzalandığını anımsatarak gelişen ve değişen koşullar göz önünde bulundurularak anlaşmanın güncellenmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



Türkiye'nin Kıbrıs'ta taraflar arasındaki müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını istediğini dile getiren Müezzinoğlu, "Rum kesiminin 'Enosisçi anlayışı ne yazık ki buna yine fırsat vermedi. Bizim, Ada'daki Türk halkının özgürlüğü ve geleceğe güvenli bir şekilde yürümesi dışında bir talebimiz yok. İki halkın birlikte yaşaması, hak ve hukukunun korunması dışında talebimiz yok ama onların Enosis anlayışı bu işin düğümünü oluşturuyor. Artık kendileri bilir diyerek bundan sonraki süreci bugüne kadar olduğu gibi birlikte devam ettireceğiz." dedi.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Müezzinoğlu, istihdam seferberliği kapsamında kaç kişinin işe yerleştirildiğinin sorulması üzerine, bu yılın ocak sigortalı sayısının yarın akşam netleşeceğini belirtti. Müezzinoğlu, bu nedenle şu an için net bir sayı açıklamasının mümkün olmadığını söyledi.



Günlük olarak takip ettikleri verilerden yola çıkarak şubat ayının 20 günlük döneminde yaklaşık 103 bin kişinin istihdam edildiğini söyleyebileceğini bildiren Müezzinoğlu, şöyle devam etti:



"Rakamlar beklediğimizden daha iyi. 1-20 Şubat arasında yaklaşık 103 bin kişiye istihdam sağlandı. Tahminimiz, rakamın ay sonunda 150 bin kişiye ulaşması. Yıl sonunda yaklaşık 2 milyon kişiyi istihdam etmeyi hedeflediğimiz düşünüldüğünde, şubat ayının 20 günlük verileri hedefe ilk planda ulaşabileceğimizi gösteriyor." Müezzinoğlu, yıl sonunda işsizlik oranın yüzde 10'ların altına indirilmesinin hedeflendiğini ifade ederek bu konuda umutlu olduklarını vurguladı.



"Türkiye'de ortama emeklilik yaşı 52"



Kamu Personel Reformu ve buna bağlı olarak kamu görevlilerinin iş güvencesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Müezzinoğlu, Kamu Personel Reformu'nun uzun süredir hükümetin gündeminde olduğunu anımsattı.



Bu kapsamda tüm paydaşların katımıyla 3 çalıştay düzenlendiğini aktaran Müezzinoğlu, yaptığı açıklamaların "memurların iş güvencesinin kaldırılacağı" şeklinde yorumlanmasını da eleştirdi. Müezzinoğlu, şunları söyledi:



"Kamu çalışanın daha güçlü, daha dinamik olduğu, liyakatının ve performasının ölçülebildiği bir yapının nasıl kurulabileceğiyle ilgili bir çalışma uzun süredir var. Dolayısıyla söylenen cümleyi özellikle referandum atmosferinde 'Güvence kaldırılıyor' diye bir başlıkla vermeyi doğru bulmuyorum. Bir defa kamuda çalışanın tabii ki güvencesi olacak. Burada yalnızca güvenceyi koyarsak liyakatı, kendini geliştirebilmeyi, performansı getirmezsek bu sistem kamudaki insanımız körelmesine neden olur."



Memurlar dikkat! Bakan'dan kritik uyarı geldi



Emeklilerde yaşa takılanların durumunu da değerlendiren Müezzinoğlu, "37 yaşında emekliliğin olduğu, 40-45 yaşında emekliliğin olduğu bir sistemin sürdürülebilir ve güçlü olması mümkün değil." dedi. Müezzinoğlu, Türkiye'de ortalama emeklilik yaşının 52 olduğuna, OECD ortalamasının ise bunun çok üzerinde bulunduğuna işaret etti.



Emekli olmak için yaş şartını bekleyenlerin, emekli olacağı döneme kadar sağlık hizmetinden faydalanması amacıyla kanuni düzenlemeye gidildiğine dikkati çeken Müezzinoğlu, emeklilikte yaşa takılanların 53 liralık Genel Sağlık Sigortası primi ödemeleri halinde bu kapsamda hastanelerden hizmet alabileceklerini vurguladı.



"Projenin özü, kadın istihdamını desteklemektir"



Müezzinoğlu, CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin Büyükanne Projesi ile ilgili eleştirilerinin anımsatılması üzerine, "Yapılan eleştiriyi CHP'den bir erkek arkadaş yapsaydı bu kadar yadırgamazdım. Bu projenin özü, kadın istihdamını desteklemektir. Bu projenin paydaşları sendikalardır. Projede Türk-İş var, Hak-İş var. DİSK'e de projede yer almasını teklif ettik ama olumlu dönmediler." değerlendirmesine bulundu.



Projenin daha iyi olması yönünde eleştiriler olabileceğini anlatan Müezzinoğlu, şöyle konuştu: "Ama kadın istihdamına daha güçlü destek verecek öneriyi yapmayarak projeyi eleştirmek Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır. Bir de Cumhuriyet Halk Partili bir hanımefendiye herhalde yakışıyor ki bu eleştiriyi yapıyor. Bu evet-hayır ortamında kimin milletinden yana, kimin kadından yana, kimin kadının istihdamından yana, kimin aile kültüründen yana olduğu görülüyor." - "Türkiye'nin sosyal güvenlik alanındaki tecrübesinden yararlanacağız" KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner de Türkiye'de bulunmaktan ve iki ülke arasında sosyal güvenlik alanındaki anlaşmayı imzalamaktan dolayı memnun olduğunu söyledi.



Her alanda olduğu gibi Türkiye'nin sosyal güvenlik alanında da kendilerine tüm desteği verdiğini belirten Saner, "Anlaşmayla Türkiye'nin sosyal güvenlik alanındaki tecrübesinden yararlanacağız." dedi.



Saner, imzalanacak Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın uzun süre güncellemeye ihtiyaç duyulmadan iki ülke arasındaki işbirliğine imkan sağlayacağını kaydetti.



Konuşmaların ardından, Müezzinoğlu ve Saner iki ülke arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması'nı imzalandı.



İmza törenine, Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, İŞKUR Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan ve ilgililer katıldı.