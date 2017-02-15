15.02.2017 19:43:05

MEB'den 'Din Öğretimi Portalı'

Milli Eğitim Bakanlığınca, akademik, bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif yarışma ve etkinlikler için 'Din Öğretimi Portalı' oluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca akademik, bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif yarışma ve etkinlikler için "Din Öğretimi Portalı" oluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce oluşturulan Din Öğretimi Portalı'nda yer alan sosyal-kültürel eğitim etkinlikleriyle öğrencilerin, milli, manevi, ahlaki, insani değerleri benimseyen, okuyan, düşünen, yorumlayan, medeniyet tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

Etkinliklerle öğrencilerin, bilimsel, akademik, mesleki, edebi, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerine çok yönlü katkıda bulunmak ve bunun yanı sıra yabancı dil becerilerini geliştirmek, onları insanlığa karşı sorumluluk duyan, yapıcı, üretken ve verimli kişiler olarak yetiştirmek hedefleniyor.

Din Öğretimi Portalı'nda, "40 Şair 40 Şiir Etkinlikleri", "Dost Kitaplar Dost Öğrenciler: Okuyan 7'ler" kitap okuma etkinliği, "Mesleki Yarışmalar", "Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları", "40 Hadis Etkinlikleri", "Genç Sesler" musiki etkinliği, "Genç Fikirler" öğrenci paneli, münazara etkinlikleri gibi faaliyetler, öğretmen, öğrenci ve diğer eğitim paydaşlarının kullanımına sunuldu.

Siteye, "dinogretimi.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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