29.01.2017 11:14:43

Makat çatlaklarına cerrahi çözüm

Özel Konya Hospital Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlhami Beyaztaş, makat bölümünde oluşan çatlaklarda ilaç tedavisinden daha çok cerrahi müdahale ile başarı sağlandığını söyledi.

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Özel Konya Hospital Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlhami Beyaztaş, makat bölümünde oluşan çatlaklarda ilaç tedavisinden daha çok cerrahi müdahale ile başarı sağlandığını söyledi.Makat bölgesinin aşırı zorlanmasıyla oluşan makat çatlağının ağrısının dayanılması güç olduğunu ifade eden Op. Dr. İlhami Beyaztaş, "Bu sorunu yaşayan bir hastamıza ameliyat uyguladık. Hastamız makat bölümünde şiddetli ağrı ve kanama şikayetiyle bize başvurdu. Yaptığımız muayene ve inceleme neticesinde, tıbbi literatürde anal fissür dediğimiz hastalık mevcuttu. Bu hastalık gerçekten dayanılması çok güç ağrılara sebep oluyor. Hastanın bu ızdırabında ilaç tedavisinin, cerrahi tedavilerin rolü var ama ilaç tedavileri sınırlı bu hastalıkta, yüzde 50 gibi düzeyde ancak başarılı oluyor. Çoğu da zaten sonuçta tedavi tam olamıyor ve cerrahi müdahale oluyor. Cerrahinin güzel tarafı gerçekten iyi uygulandığı zaman hastayı yüz güldüren bir sonucu var ve hasta da çok memnun oluyor. Biz de hastamıza aynı şekilde dünyada uygulanan, istemsiz iç kası keserek anal fissürün kendi içinde kapanmasını sağlamış oluyoruz. Hastamız dramatik bir şekilde düzelme yaşadı. Biz de Konya Hospital ailesi olarak bundan mutlu olduk" dedi.