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Maç arasında saha ve tribünlerde kitap okudular
24.02.2017 01:54:23

Maç arasında saha ve tribünlerde kitap okudular

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen voleybol turnuvasının yarı final ile final maçları arasında sahadaki sporcularla, tribündeki protokol ve seyircilerin kitap okudu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen voleybol turnuvasının yarı final ile final maçları arasında sahadaki sporcularla, tribündeki protokol ve seyircilerin kitap okudu.

Balıkesir Valiliği öncülüğünde hazırlanan BENGİ projesi kapsamında, Ayvalık Kaymakamlığı ve Ayvalık Belediyesi'nin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kitaptan Kanatlar' adlı proje kapsamında saha içerisinde final karşılaşmasına çıkmaya hazırlanan Barbarosspor ile Kayasporlu sporcuların voleybol sahası içerisinde yere oturarak, protokol ve seyircilerinde tribünlerde 5 dakika süresince kitap okumaları ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi.

2 hafta süresince her akşam oynanan maçların ardından turnuvanın şampiyonunun belirleneceği final maç öncesinde her iki takımın taraftarlarının coşkulu tezahüratlarının yerini, kitap okuma süresince tam bir sessizliğe bıraktığı gözlendi.

Yapılan ilginç etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, "Muhtarlar Derneği'miz tarafından düzenlenen şampiyona toplumumuzun kaynaşması adına çok önemli bir organizasyon. Bu organizasyona bir renk katmak ve farklı bir anlam verebilmek için de, ilçemizde başlatmış olduğumuz 'Kitaptan Kanatlar' adlı projemizin bir kısmını da burada hayata geçirdik. Halkımızın kitap okuma alışkanlığını kazanması ve bunun yerleşmesi adına kitap okumanın yeri, zamanı ve yaşının olmadığını göstermek adına, iki maç arasında kitap okuyarak güzel bir projeye de destek verdik. Bunun toplumun her kesimine güzel bir mesaj olduğu kanaatindeyim. Bu projeye destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. İnşallah bu projemiz toplumuzun her kesimine kadar ulaşır" dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ise; Ayvalık Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen voleybol turnuvasının finalinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Şampiyonada oldukça iddialı maçlar oldu. Bunun yanı sıra da Ayvalık Kaymakamlığımız öncülüğünde ilçemizde 7'den 77'ye herkesin kitap okuma alışkanlığı edinmesine yönelik başlattığı bizim de Ayvalık Belediyesi olarak destek verdiğimiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Kitaptan Kanatlar Projesi'ne muhtarlarımız da destek vererek, proje çerçevesindeki kitap okuma etkinliğini buraya taşıdılar. Gerçekten de bir sportif etkinlik içerisinde kitap okuma etkinliğinin yer alması ilginç görselleri de beraberinde getirdi. Sporcular sahada, bizler de tribünde kitap okuduk. Bu güzel organizasyonun içinde kitap okuma etkinliğinin yer alması bizim için ayrı bir heyecandı. Çok güzel bir akşam geçirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan kitap okuma etkinliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Muhtarlar Derneği Başkanı ve 150 Evler Mahallesi Muhtarı Yener Koşvar da, turnuvaya katılan her takımın düzenledikleri şampiyonaya ayrı ayrı renk kattığını belirterek, "İnşallah önümüzdeki aylarda da bu tür organizasyonları tekrarlayacağız. Aynı zamanda bu akşam ilçemizde çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik Ayvalık Kaymakamlığı ve Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen projenin kitap okuma bölümünü de burada final heyecanının tam ortasında dağıtılan kitaplarla gerçekleştirmiş olmaktan da son derece mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.
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