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Lunaparkta korkunç kaza!
ABD'nin Ohio eyaletinde bir lunaparkta meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Lunaparkta korkunç kaza!
ABD'nin Ohio eyaletinde bir lunaparkta meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'a taş yağdı! Çünkü...
Kahramanmaraş'ta kuzey çevre yolunda yapımı devam eden yol açma çalışmalarında kullanılan dinamitin patlatılmasıyla birlikte çevresindeki yerleşim alanları zarar gördü. O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Su altında yaptığı hareketi görünce gözlerinize inanamayacaksınız!
Su altında ağırlık çalışan adam görüntüleri sosyal medyaya yüklediğinde tıklanma rekorları kırdı.
Driftçi kadın kaza yapınca aracını yakmaya kalktı
Konya'da iddiaya göre, otomobiliyle drift yapan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki araca çarptı. Kaza sonrası sinir krizi geçiren sürücü otomobili yakmak isterken, bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Yok böyle vicdansızlık!
Çin'de motosiklet kullanan hamile bir kadın, küçük çocuğun üzerinde geçiyor. Vicdansız kadın arkasına bile bakmadan yoluna devam ediyor.
Mısır ordusuna ait tank faciayı kıl payı önledi!
Mısır'ın Sina bölgesindeki Arish kenti yakınlarında bir kontrol noktasında bomba yüklü aracı fark eden Mısırlı askerler, aracın yolunu kesti ve tankı aracın üzerine sürdü. Mısırlı yetkililer tankın bu müdahalesi sebebiyle 50 kişinin hayatını kurtardığı söyledi.
Beyin ameliyatı olurken gitar çaldı
Hintli Abhishek Prasad'in nörolojik bir hastalığı vardı. Bu hastalık aynı zamanda 'müzisyen distonisi' olarak da biliniyor. Doktorlar, Prasad'dan beyin ameliyatı sırasında nörolojik sorunun çözülüp çözülmediğini anlamak için gitar çalmasını istedi. İşe o anlar...
'Trump' maskesi ile soygun yaptılar
Göz göre göre boğuldu!
Hindistan'da gölette boğulan bir kişiyi tam yedi arkadaşı bir metre mesafeden kurtaramadı. Arkadaşları gözleri önünde boğulurken yaşananlar cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı...
İşte hırsızları çıldırtan yöntem
Malezya'da bir kuyumcuyu soymaya çalışan hırsızlar kırılmaz cam karşısında elleri boş döndüler.
Bonzai içen gencin görüntüsü yürekleri yaktı
Taksim’de bonzai kullandığı iddia edilen gencin görüntüsü yürekleri yaktı. Gencin halini gören çevredeki vatandaşlar gence yardımcı olmak için seferber oldu.
Atlara son model eğitim!
Yarışçı atların kaslarının daha çok kullanılabilmesine olanak sağlayan teknolojik cihazlar, at eğitiminin en önemli parçası haline geldi.
Yılın annesinin oğlu şehit oldu
Siirt'te askerleri taşıyan sivil araca saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ'ın cenazesi memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı. 'Serebral palsi' hastası engelli kızı Sevda Akdağ'a özverili bir şekilde bakan şehit annesi Gülizar Akdağ, 10 Mayıs'ta Tokat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 'Aile Haftası' dolayısı ile düzenlenen törenle yılın annesi seçilerek ödüllendirilmişti. Şehit Akdağ, sosyal medya hesabından yılın annesi seçilen annesi ve kız kardeş
Tarladan patlıcan alan adam bu notu bıraktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bahçeden topladığı 6 patlıcanın parasını bırakan kişi yazdığı notla da helallik istedi.
Kapkaç anı kameraya yansıdı
Aksaray’da Arap turistlerin parasını çalan kapkaççılar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yaşlı bir turistin, kapkaççıların peşinden koşarken düştüğü görüldü.
Uyuz Gölü keşfedilmeyi bekliyor
Sivas'ın merkeze bağlı Gümüşdere köyünde bulunan, kaynağını yer altından alan, halk arasında 'Uyuz Gölü' olarak bilinen kaplıca keşfedilmeyi bekliyor.
Faciadan döndüler!
Mersin'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, yürekleri ağza getiren görüntüler ortaya çıktı.
At binmeyi öğrenen köpek şaşırttı
Teksas'ta çekilen 2 sevimli hayvanın görüntüsü sosyal medyada defalarca paylaşıldı.
Kalitesiz bina ikiye ayrıldı!
Çin'de kalitesiz malzeme kullanılarak inşa edilen bina ortadan ikiye ayrılarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı amatör kamera tarafından böyle görüntülendi.
Dengesini kaybedip metrelerce yüksekten yere çakıldı!
Bir üniversitede Zip Line eğitimi sırasında yüksek bir apartmanın üzerinde eğitim almayı bekleyen öğrencilerden biri, dengesini kaybederek metrelerce yüksekten yere düştü. Talihsiz kız hayatını kaybetti.
Trafik magandası herkesin canını hiçe saydı
Aracı ile yoğun trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücü, kendisinin ve diğer vatandaşların canını hiçe saydı. O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Sarıyer'de otomobil denize uçtu
Sarıyer Tarabya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü otomobiliyle denize uçtu.
Viyana'da Kudüs'e destek gösterisi düzenlediler
Dün gece 2 binden fazla Filistinli Viyana'da İsrail’in Mescid-i Aksa’daki uygulamalarını protesto etmek için sokaklara çıktı.
Destek için tribünü yangın yerine çevirdiler!
Polonya Ligi ekiplerinden Lech Poznan tribünleri sezonun ilk maçında: 'Şampiyonluk mücadelesinde daima en önde' tezahüratlarıyla adeta tribünü yangın yerine çeviriyor.
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