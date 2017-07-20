20.07.2017 13:29:34

Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucunda bir doçka uçaksavar mevzii, 2 havan mevzii, 2 mağara ve 3 sığınağın imha edildiğini açıkladı.

TSK, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine teröristler tarafından, havan ve uzun menzilli silahlarla taciz atışlarının yapıldığını bildirdi. Bunun üzerine örgüte ait silah mevzilerinin yerlerinin tespit edildiği ve Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatı sonucunda bir doçka uçaksavar mevzii, 2 havan mevzii, 2 mağara ve 3 sığınağın imha edildiği kaydedildi.