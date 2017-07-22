22.07.2017 16:37:22

KÜLTÜR AŞ'de Rıdvan Duran dönemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KÜLTÜR AŞ'de Nevzat Kütük'ten boşalan gnel müdürlük görevine Rıdvan Duran atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketlerinden KÜLTÜR AŞ Genel Müdürlüğü görevine Rıdvan Duran atandı. İBB'den önceki gün yapılan açıklamada, Kültür AŞ'nin genel müdürlüğünü yürüten Nevzat Kütük'ün görevden alındığı belirtilmişti. Kütük'ten boşalan koltuğa ise Duran atandı. Daha önce Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği yapan ve son olarak Anadolu Ajansı'nda İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü görevini yürütmekte olan Duran, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin yeni genel müdürü oldu.

Rıdvan Duran, 1972 yılında Sakarya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sakarya'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1995 yılında mezun oldu. Sakarya Üniversitesinde “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” bölümünde master yaptı. Duran, son olarak Anadolu Ajansı'nda İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü görevini yürütüyordu.