20.07.2017 07:58:36

Korkunç kaza: 2 ölü

Kilis'in Musabeyli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Musabeyli ilçesine bağlı Gözlüce köyü Çakmaklı mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gözlüce köyü Muhtarı Mecit Göksün yönetimindeki 79 EG 889 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktör sürücüsü aynı zamanda köy muhtarı olan Mecit Göksün ile eşi Fidan Göksün olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.