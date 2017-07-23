23.07.2017 16:19:01

Kavakcı: İsrail derhal vazgeçmeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, son günlerde Kudüs'te yaşananlara değinerek 'İsrail'in insan haklarına tamamen aykırı olan bu son derece yanlış ve çirkin uygulamaya son vermesi ve ibadet hakkını kullanmak isteyen Filistinli kardeşlerimize terörist muamelesi yapma hatasından derhal vazgeçmesi gerekmektedir' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine ilişkin, "İsrail'in insan haklarına tamamen aykırı olan bu son derece yanlış ve çirkin uygulamaya son vermesi ve ibadet hakkını kullanmak isteyen Filistinli kardeşlerimize terörist muamelesi yapma hatasından derhal vaz geçmesi gerekmektedir." değerlendirmesini yaptı.

"SÖZDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ"

Kavakcı, yazılı açıklamasında, kutsal ve evrensel ibadet hakkının en temel insan haklarından biri olduğunu, sadece İslam için değil, Yahudilik ve Hristiyanlık'ta da kutsal sayılan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da ibadet yapılmasına İsrail tarafından farklı bahanelerle engel olunmasının hiçbir evrensel değerle bağdaştırılamayacağını belirtti.

İsrail'in yıllardır sayısız Birleşmiş Milletler kararına uymadığını ve bu kararlara uyması yönünde de ciddi bir yaptırım da görmediğini vurgulayan Kavakcı, İsrail'in bu durumdan ve Batı dünyasının güdümündeki ülke yönetimlerinin Filistin sorununa karşı takındığı duyarsızlık, sessizlik ve çifte standartlarla dolu tutumlarından da cesaret aldığını bildirdi.

Kavakcı, söz konusu tüm Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen halen işgalci konumunu sürdüren İsrail'in, Filistin halkına karşı sistematik olarak baskı, yıldırma ve zorbalık politikaları uygulamaya devam ettiğine dikkati çekti.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya girişleri engellemek ve "sözde güvenlik önlemleri uygulamak" suretiyle metal dedektörler koyduğuna işaret eden Kavakcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"DERHAL VAZGEÇMELİ"

"İsrail'in tek amacı orada barışçıl bir şekilde ibadet etmek olan Filistinlilere engel olması, dolayısıyla en temel insan haklarından olan ibadet haklarını baskı ve zorbalıkla engellemesi, sonrasında ise Filistinlilerin bu en temel haklarını kullanmak istemeleri karşısında onlara çocuk, kadın, yaşlı demeden şiddet ve kötü muamele uygulaması, insanlık dışı zulümlerde bulunması asla ve asla kabul edilemez. İsrail'in bu şiddet ve zulüm politikası neticesinde maalesef üç Filistinli kardeşimiz şehit olmuş ve pek çoğu da yaralanmış ve ölüm tehlikesiyle yüz yüze kalmıştır. İsrail'in insan haklarına tamamen aykırı olan bu son derece yanlış ve çirkin uygulamaya son vermesi ve ibadet hakkını kullanmak isteyen Filistinli kardeşlerimize terörist muamelesi yapma hatasından derhal vazgeçmesi gerekmektedir." Kavakcı, yıllardır Filistinlilerin pek çok hak ve özgürlüğüne kasteden, Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğünü kısıtlayan ve engelleyen İsrail'in, bu baskıcı, haksız ve şiddet dolu uygulamalarından bir an önce ve kalıcı olarak vazgeçmesi için uluslararası toplumun derhal harekete geçmesini istedi.