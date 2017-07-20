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Katar krizinde geri adım: Türkiye şartı çıkarıldı
20.07.2017 13:40:19

Katar krizinde geri adım: Türkiye şartı çıkarıldı

Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, krizin aşılması için açıklanan 13 maddelik talep listesinde bir kez daha geri adım attı.

Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, Türk üssünün kapatılmasının da dahil olduğu 13 maddelik talep listesinden geri adım attı. Dört ülkenin BM temsilcileri, bunun yerine Katar'a terör ve her türlü aşırıcılıkla mücadelenin yer aldığı altı maddelik yeni bir liste sundu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın Birleşmiş Milletler'deki temsilcileri, önceki gün yeni bir açıklama yaparak teröre destek vermekle suçlayarak altı hafta önce abluka kararı aldıkları Katar'a yeni bir liste sundu.

22 Haziran'da bu dört ülke, Katar'a Türk üssünün kapatılması, Müslüman Kardeşler'le ilişkilerin kesilmesi, İran'la bağlarını zayıflatması, medya kuruluşu Al Jazeera'nın kapatılmasının dahil olduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, şartların 10 gün içinde yerine getirilmesini istemişti. Katar, talep listesinin “kabul edilemez” olduğunu açıklamış, kriz büyümüştü. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson krizi dindirmek için diplomasi turuna çıkmıştı.

İŞTE O MADDELER

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın BM Temsilcileri önceki gün yaptıkları basın toplantısında krizi barışçıl şekilde çözmek istediklerini, artık Türk üssünün de kapatılmasını isteyen 13 maddelik talep listesinin geçerli olmadığını, bunun yerine altı madde etrafında talepleri olduğunu dile getirdi. 5 Temmuz'da Kahire'de yapılan toplantıda dört ülkenin mutabık kaldıkları altı madde, “terör ve her türlü aşırıcılıkla mücadele”, “teröristlere finansman ve barınak sağlamanın reddedilmesi”, “kışkırtma, nefret ve şiddetten vazgeçme”, “diğer ülkelerin içişlerine müdahale etmeme” gibi unsurları içeriyor.

ABD'NİN ROLÜ VAR

Suudi Arabistan'ın BM Daimi Temsilcisi Abdullah El Muallimi, bu maddelerin nasıl uygulanacağı konusunda müzakere edebileceklerini söyledi. Muallimi ayrıca Al Jazeera'nın kapatılmasının “gerekli olmayabileceğini” de belirtti, ancak kanalın nefret ve şiddet söylemini durdurmasının önemli olduğunu dile getirdi. Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası İlişkiler Bakanı Reem Al Haşimi ise “Bu aşamada top artık Katar sahasında” dedi.

SEVKIYAT SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri, Katar'ın başkenti Doha yakınlarındaki Türk üssüne 2 Fırtına obusu ve 171 askerden oluşan üçüncü askeri sevkıyatını önceki gün gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye-Katar Birleşik Tatbikatı çerçevesinde, 28 kişilik topçu bataryasının tamamı dün Katar'a intikal etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftaya yapacağı Katar gezisinde üssü de ziyaret etmesi bekleniyor.


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