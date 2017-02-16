SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Kandilli'den 'deprem bekliyoruz' açıklaması
16.02.2017 22:36:10

Kandilli'den 'deprem bekliyoruz' açıklaması

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Özener: İstanbul’u bekleyen, Marmara Denizi’nde olacak ve İstanbul’u etkileyecek bir deprem beklentisi, şüphe götürmez bir gerçek. Bunun zamanını verme şansımız yok.

BÜ Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde düzenlenen deprem değerlendirme toplantısına, Prof. Dr. Özener ile İstanbul Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, BÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yöneticileri ve öğretim üyeleri katıldı.

Özener, gazetecilerin Çanakkale'de son günlerde yaşanan depremleri sorması üzerine, Çanakkale'deki depremi yaşayan tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

ÇANAKKALE'DE 15 GÜN DAHA SÜREBİLİR

Vatandaşların, deprem ve sonrasında Valilik ve AFAD'ın uyarılarına kulak asmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Özener, "Şubat ayının 6'sında başlayan deprem etkinliği sürmekte. İlk belirleme ve ilk açıklamalarımızda da bu deprem etkinliğinin bir hafta, 15 gün, hatta daha uzun sürebileceğini söylemiştik ve web sitemizden de takip edebileceğiniz üzere, deprem etkinliği büyüklükleri azalarak sürmekte. Bunlar daha uzun sürebilir, yani bir hafta 15 gün daha da devam edebilir." ifadelerini kullandı.

ÖNCÜ MÜ ARTÇI MI?

Özener, "Depremlerin öncü veya artçı olduğu yönünde bir bilgi var mı?" sorusu üzerine, "Bunu maalesef bilemiyoruz, öncü olup olmadığını. Ancak büyük bir deprem gerçekleştikten sonra, 'bu öncüydü' diyebiliyoruz." dedi.

DEPREMİN ETKİSİNİ AZALTIR MI?

"Daha önce 5 büyüklüğündeki depremlerin 7 şiddetindeki bir depremin enerjisini azalttığını söylemiştiniz. Bunların bölgedeki ve hatta İstanbul'daki bir depremin etkisini azalttığını söyleyebilir miyiz?" sorusu yöneltilen Özener, şunları söyledi:

"(İkisi birbirinden bağımsız) demiştik. Yani Çanakkale'de olan depremlerle Marmara'da beklediğiniz depremin birbiri ile alakası olmadığını söylemiştik. İstanbul özelinde, özellikle söylemiştik. Depremlerin büyüklüklerinden bahsederek, enerjisinden bahsederek, bir beşli depremin 32 tane 5'lik depremin, bir tane 6'lık depreme karşılık geldiği 32x32'lik depremin bir tane 7'lik deprem enerjisini karşılayabileceğini söyledik. O kadar sıklıkta 5'lik deprem olmayacağı için, olan küçük depremlerin büyük bir depremi engellemesi bilimsel olarak mantıklı gelmiyor."

İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Prof. Dr. Özener, Çanakkale'deki depremlerin İstanbul depremini tetiklemesinin söz konusu olup olmayacağı sorusuna da şöyle cevap verdi:

"Yok, hayır. Daha önce de söylediğim gibi birbirinden bağımsız faylar ve yerlerden bahsediyoruz. İstanbul'u bekleyen, Marmara Denizi'nde olacak ve İstanbul'u etkileyecek bir deprem beklentisi, şüphe götürmez bir gerçek. Bunun zamanını verme şansımız yok. Bunun için bir süre vermek çok anlamlı değil. Bilimsel olarak anlamlı değil. Çünkü şunu biliyoruz; Marmara'dan geçen bir fay hattı var, bu fay hattı, tarih boyunca sürekli depremler üretmiş ve bu deprem enerjisi birikiyor sürekli ve bir yerde tekrarlayacak bu. Bunun ne zaman tekrarlayacağını, maalesef bilemiyoruz. Bütün beklenti İstanbul'u etkileyecek 7'nin üzerinde bir depremin olacağı yönünde ama kesinlikle ve kesinlikle zaman veremiyoruz."

VERİLER DEĞERLENDİRİLECEK

Vali Yardımcısı Cevheroğlu da bilim adamlarının öneri ve görüşlerini öğrenmek istediklerini anlatarak, "Bütün bilimsel veriler ışığında, bilim adamlarının rehberliğinde konuları değerlendireceğiz." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Özkan da bir araya geliş sebeplerinin, İstanbul'un deprem süreçleri ve hazırlıklarıyla ilgili yapılmış olanlar ve bundan sonra yapılacaklar konusunda, Valilik, AFAD ve öğretim üyeleriyle görüş alışverişinde bulunmak olduğunu belirtti.


    YORUM YAZ

YORUMLAR

Başbakan Yıldırım Malta'ya gitti
Başbakan Yıldırım Malta'ya gitti
Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak 'TUR' ile Malta'nın başkenti Valletta'ya gitti.
16.02.2017 23:56:30
Erdoğan, yurda döndü
Erdoğan, yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.
16.02.2017 22:59:15
Pakistan'daki saldırıya kınama
Pakistan'daki saldırıya kınama
Türkiye, Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinde türbeye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.
16.02.2017 22:43:35
Moğolistan için acil yardım çağrısı
Moğolistan için acil yardım çağrısı
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Moğolistan'da çetin geçen kış koşullarından dolayı uluslararası yardım çağrısı yaptı.
16.02.2017 22:15:04
Trump yeni Çalışma Bakanı adayını açıkladı
Trump yeni Çalışma Bakanı adayını açıkladı
Trump, ilk Çalışma Bakanı adayı Andrew Puzder'ın adaylıktan çekilmesinin ardından ilgili göreve Alexander Acosta'yı seçtiğini bildirdi.
16.02.2017 21:57:39
İstanbul'da yarım kilo zümrüt ele geçirildi
İstanbul'da yarım kilo zümrüt ele geçirildi
Emniyet ekipleri İstanbul'da, gümrük kaçağı yarım kiloya yakın zümrüt ele geçirdi.
16.02.2017 20:59:05
Fenerbahçe'nin yediği gol tarihe geçti
Fenerbahçe'nin yediği gol tarihe geçti
Krasnodar'ın Fenerbahçe'ye attığı gol, Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde kalesinde gördüğü en erken 2. gol oldu.
16.02.2017 20:34:22
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
PYD'den Türkiye'ye Rakka 'tehdidi'
PYD'den Türkiye'ye Rakka 'tehdidi'
Trump'ın Suriye planı: PKK-PYD ile adım adım işgal
Trump'ın Suriye planı: PKK-PYD ile adım adım işgal
'Barzani, PKK'nın önemli bir ismini Türkiye'ye teslim ediyor'
'Barzani, PKK'nın önemli bir ismini Türkiye'ye teslim ediyor'
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
'Sonuç ne olursa olsun erken seçim kaçınılmaz'
'Sonuç ne olursa olsun erken seçim kaçınılmaz'
Türkiye ile İran arasında sürpriz gelişme!
Türkiye ile İran arasında sürpriz gelişme!
Etyen Mahçupyan: Referandumda Kürtler ne yapacak?
Etyen Mahçupyan: Referandumda Kürtler ne yapacak?
'Erdoğan’ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi'
'Erdoğan’ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi'
Kazakistan'da kamyon şoförüne yol soran pilot şaşırttı
Kazakistan'da kamyon şoförüne yol soran pilot şaşırttı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'İran, 'İslam iç savaşına' hazırlık yapıyor'
'İran, 'İslam iç savaşına' hazırlık yapıyor'
'Terör koridorunun en büyük destekçilerinden biri: İran'
'Terör koridorunun en büyük destekçilerinden biri: İran'
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
'İç savaş' ifadeleri sonrasında istifası istenen Ak Partili için CHP'den açıklama!
'İç savaş' ifadeleri sonrasında istifası istenen Ak Partili için CHP'den açıklama!
Sırrı Süreyya Önder oran verdi
Sırrı Süreyya Önder oran verdi
Hamas'tan El Fetih'e: Çözüm müzakere değil...
Hamas'tan El Fetih'e: Çözüm müzakere değil...
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
Memur-Sen referandum kararını açıkladı
Memur-Sen referandum kararını açıkladı
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları