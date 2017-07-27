28.07.2017 12:34:48

Kalın'dan S-400 açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ile görüşmeleri devam eden S-400 füze savunma sistemiyle ilgili, 'Bu iş büyük oranda bitti, onu diyebiliriz çok rahatlıkla' dedi.

İbrahim Kalın, Rusya'nın S-400'ler için 'Tamam' dediğini ifade ederken "Çok ciddi bir teknoloji transferinin ve dönüşümünün başlangıcı olacak" ifadelerini kullandı.

Kalın, Habertürk Televizyonunda katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmede bulundu.

'BU İŞ BÜYÜK ORANDA BİTTİ'

Kalın, Rusya ile uzun süredir S-400 füze savunma sistemiyle ilgili müzakerelerin sürdüğü belirtti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında 'imzaları attık' dedi. İmzaları attık açıklaması ne anlama geliyor, 'bu iş bitti diyebiliyor muyuz' sorusuna karşılık Kalın, "Bu iş büyük oranda bitti, onu diyebiliriz çok rahatlıkla. Anlaşmayla ilgili ufak tefek birkaç konu var. Ama ana hatlarıyla anlaşmanın bittiğini söyleyebiliriz" cevabını verdi.

'FÜZELERLE GİDİP KİMSEYİ VURMUYORUZ'

Konuyla ilgili önce teknik açıklamaların geldiğini, daha sonra bunun siyasi açıklamalara dönüştüğünü belirten Kalın, "Öncelikle bu bir savunma sistemi. Bu füzelerle biz gidip kimseyi vurmuyoruz. Bize yönelik bir saldırıyı püskürtmek, engellemek için kuruyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'ABD DAHİL MÜTTEFİKİMİZ OLAN ÜLKELER TÜRKİYE'Yİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI'

Kalın, 'S-400'lerin diğer savunma sistemleriyle arasında dağlar kadar fiyat farkının olduğunu gördüklerini' ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Diyelim ki, bu bir noktaya kadar yönetilebilir bir şey. Teslim süresi, kaç ayda teslim edeceksiniz? Ama asıl önemlisi teknoloji transferi. Bu konuda bizim müttefikimiz olan ülkeler, ABD de dahil, Türkiye'de büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Çünkü bir tarafta 'biz NATO'da müttefik ülkeyiz, sizin savunma sistemini beraber kurmalıyız' diyorsunuz, tamam çok iyi. Ama önerdikleri model, Türkiye'nin ilelebet onlara bağımlı kalmasını tazammun eden, içeren bir teklif."

'RUSLAR 'TAMAM' DEDİLER, CİDDİ BİR TEKNOLOJİ TRANSFERİNİN BAŞLANGICI OLACAK'

Bizim S-400'deki en önemli kazanımlarımızdan bir tanesi, sadece Türkiye'nin güvenlik ihtiyacını, savunma sistemini karşılamayacak ama aynı zamanda bu teknolojinin transfer edilmesini sağlayacak.

Ruslar ile yaptığımız anlaşmada, Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin ile yaptığı görüşmelerde bu konu çok açık ve net ortaya konuyor, Ruslar da buna 'tamam' dediler. Bu Türkiye'de sadece bir savunma sistemi olarak görülmemeli, çok ciddi bir teknoloji transferinin ve dönüşümünün başlangıcı olacak. Şu anda S-400 konusunda iyi bir noktaya gelindi ve yakın bir zamanda da bunun nihai olarak sonuçlandırılması bekleniyor. Bu teknik olarak NATO sistemiyle entegre edilemez' argümanı da çok doğru bir argüman değil."