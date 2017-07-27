SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Kalın'dan S-400 açıklaması!
Kalın'dan S-400 açıklaması!
28.07.2017 12:34:48

Kalın'dan S-400 açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ile görüşmeleri devam eden S-400 füze savunma sistemiyle ilgili, 'Bu iş büyük oranda bitti, onu diyebiliriz çok rahatlıkla' dedi.

İbrahim Kalın, Rusya'nın S-400'ler için 'Tamam' dediğini ifade ederken "Çok ciddi bir teknoloji transferinin ve dönüşümünün başlangıcı olacak" ifadelerini kullandı.

Kalın, Habertürk Televizyonunda katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmede bulundu.

'BU İŞ BÜYÜK ORANDA BİTTİ'

Kalın, Rusya ile uzun süredir S-400 füze savunma sistemiyle ilgili müzakerelerin sürdüğü belirtti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında 'imzaları attık' dedi. İmzaları attık açıklaması ne anlama geliyor, 'bu iş bitti diyebiliyor muyuz' sorusuna karşılık Kalın, "Bu iş büyük oranda bitti, onu diyebiliriz çok rahatlıkla. Anlaşmayla ilgili ufak tefek birkaç konu var. Ama ana hatlarıyla anlaşmanın bittiğini söyleyebiliriz" cevabını verdi.

'FÜZELERLE GİDİP KİMSEYİ VURMUYORUZ'

Konuyla ilgili önce teknik açıklamaların geldiğini, daha sonra bunun siyasi açıklamalara dönüştüğünü belirten Kalın, "Öncelikle bu bir savunma sistemi. Bu füzelerle biz gidip kimseyi vurmuyoruz. Bize yönelik bir saldırıyı püskürtmek, engellemek için kuruyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'ABD DAHİL MÜTTEFİKİMİZ OLAN ÜLKELER TÜRKİYE'Yİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI'

Kalın, 'S-400'lerin diğer savunma sistemleriyle arasında dağlar kadar fiyat farkının olduğunu gördüklerini' ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Diyelim ki, bu bir noktaya kadar yönetilebilir bir şey. Teslim süresi, kaç ayda teslim edeceksiniz? Ama asıl önemlisi teknoloji transferi. Bu konuda bizim müttefikimiz olan ülkeler, ABD de dahil, Türkiye'de büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Çünkü bir tarafta 'biz NATO'da müttefik ülkeyiz, sizin savunma sistemini beraber kurmalıyız' diyorsunuz, tamam çok iyi. Ama önerdikleri model, Türkiye'nin ilelebet onlara bağımlı kalmasını tazammun eden, içeren bir teklif."

'RUSLAR 'TAMAM' DEDİLER, CİDDİ BİR TEKNOLOJİ TRANSFERİNİN BAŞLANGICI OLACAK'

Bizim S-400'deki en önemli kazanımlarımızdan bir tanesi, sadece Türkiye'nin güvenlik ihtiyacını, savunma sistemini karşılamayacak ama aynı zamanda bu teknolojinin transfer edilmesini sağlayacak.

Ruslar ile yaptığımız anlaşmada, Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin ile yaptığı görüşmelerde bu konu çok açık ve net ortaya konuyor, Ruslar da buna 'tamam' dediler. Bu Türkiye'de sadece bir savunma sistemi olarak görülmemeli, çok ciddi bir teknoloji transferinin ve dönüşümünün başlangıcı olacak. Şu anda S-400 konusunda iyi bir noktaya gelindi ve yakın bir zamanda da bunun nihai olarak sonuçlandırılması bekleniyor. Bu teknik olarak NATO sistemiyle entegre edilemez' argümanı da çok doğru bir argüman değil."


    YORUM YAZ
Ankara'da korkunç cinayet
Ankara'da korkunç cinayet
Ankara’da kendisine şantaj yaparak para istediğini iddia ettiği yeğenini öldürerek cesedini parçalayıp farklı noktalara atan şahıs, yakalanarak tutuklandı.
28.07.2017 11:21:14
Temizlik yaparken bu hale geldi
Temizlik yaparken bu hale geldi
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde evinde temizlik yaparken lavabo açıcıya sıcak su döken kadının yüzü feci şekilde yandı. Gözlerine kadar yanan talihsiz kadın, 'Kadınlar dikkat etsin, çok zor bir durum' diyerek uyardı.
28.07.2017 10:59:45
TSK'dan sınır ötesi operasyon! Öldürüldüler
TSK'dan sınır ötesi operasyon! Öldürüldüler
TSK: Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 4 terörist öldürüldü.
28.07.2017 08:53:36
Türkiye, İslam dünyasının merkezi olacak
Türkiye, İslam dünyasının merkezi olacak
İstanbul'da kurulacak ve Arapça-Türkçe-İngilizce eğitim verecek olan Uluslararası İslam Üniversitesi Müslüman dünyasının sorunlarına çözüm bulmak için çalışmalar yapacak, Türkiye bu sayede İslam aleminin ilim merkezi olacak.
28.07.2017 08:20:21
AFAD'dan uyarı: Yine geliyor
AFAD'dan uyarı: Yine geliyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı sosyal medya hesabından Marmara'da etkili olan yağışla ilgili uyarı yayınladı.
27.07.2017 21:48:18
Meclis tatile girdi
Meclis tatile girdi
Meclis Genel Kurulu, 1 Ekim'e kadar tatile girdi.
27.07.2017 20:53:52
İstanbul'da vatandaşların zor anları
İstanbul'da vatandaşların zor anları
İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
27.07.2017 20:07:29
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hindistan'a 'cihat' ilan edildi
Hindistan'a 'cihat' ilan edildi
Mescid-i Aksa'nın kapıları açıldı
Mescid-i Aksa'nın kapıları açıldı
YPG: Rakka'nın yarısını IŞİD'in elinden aldık
YPG: Rakka'nın yarısını IŞİD'in elinden aldık
'Araplar bizimle beraber, Erdoğan burnunu sokuyor'
'Araplar bizimle beraber, Erdoğan burnunu sokuyor'
İran uzaya roket gönderdi
İran uzaya roket gönderdi
AFAD'dan uyarı: Yine geliyor
AFAD'dan uyarı: Yine geliyor
Osmani, haçlı forma giymek istemedi ve takımdan ayrıldı
Osmani, haçlı forma giymek istemedi ve takımdan ayrıldı
İBB'den yağış açıklaması
İBB'den yağış açıklaması
'Mekke'ye balistik füze son anda engellendi!'
'Mekke'ye balistik füze son anda engellendi!'
Caner Erkin: Şampiyonluğu her sene göğüslemek zorundayız
Caner Erkin: Şampiyonluğu her sene göğüslemek zorundayız
İstanbullular dikkat! Saat verildi, sağanak geliyor!
İstanbullular dikkat! Saat verildi, sağanak geliyor!
Putin onayladı: Rusya 50 yıl daha Suriye'de
Putin onayladı: Rusya 50 yıl daha Suriye'de
SON YORUMLANANLAR
MHP'den AK Partili Ünal'a Davutoğlu cevabı!
MHP'den AK Partili Ünal'a Davutoğlu cevabı!
Ulusalcılardan ‘yeni darbe’ açıklaması
Ulusalcılardan ‘yeni darbe’ açıklaması
CHP'li Özel: Deveyi iğne deliğinden geçiririz
CHP'li Özel: Deveyi iğne deliğinden geçiririz
İran uzaya roket gönderdi
İran uzaya roket gönderdi
'Araplardan beklediğimiz tepki Venezuela'dan geldi'
'Araplardan beklediğimiz tepki Venezuela'dan geldi'
Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu!
Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu!
Emniyet uyardı: İhbar edin
Emniyet uyardı: İhbar edin
CIA direktöründen darbe itirafı!
CIA direktöründen darbe itirafı!
'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir'
'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir'
Alperen Ocakları hakkında suç duyurusu!
Alperen Ocakları hakkında suç duyurusu!
Almanya neden geriyor?
Almanya neden geriyor?
Mehmet Görmez'den ayrılık iddiasına ilişkin ilk açıklama!
Mehmet Görmez'den ayrılık iddiasına ilişkin ilk açıklama!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları