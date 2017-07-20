20.07.2017 15:17:00

İstifa eden eski Fransa Genelkurmay Başkanı'na veda

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile savunma bütçesi konusunda anlaşmazlık yaşamasının ardından istifa eden eski Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers için Savunma Bakanlığı'nda veda yapıldı

3 yıl görevini sürdürdükten sonra istifa eden Villiers, yüzlerce asker ve personel tarafından uğurlandı. Orduyla yaşanan krizi yumuşatmak isteyen Macron ise bir hava üssünü ziyaret etti.

Fransız basını bu jestle ordunun Macron'la olan anlaşmazlıkta Villiers'in tarafında olduğunu gösterdiği yorumunu yaptı.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından da paylaşılan veda görüntüsüne, "Teşekkürler" notu düşüldü.

KRİZİ YUMUŞATMAK İSTEYEN MACRON HAVA ÜSSÜNÜ ZİYARET ETTİ

Diğer taraftan orduyla yaşanan krizi yumuşatmak isteyen Macron, sabah saatlerinde ülkenin güneybatısındaki Istres kentindeki hava üssünü ziyaret etti.

Macron'a Villiers'in yerine geçen 55 yaşındaki yeni Genelkurmay Başkanı General Francois Lecointre ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly eşlik etti.

Macron dün France 2 televizyonuna yaptığı açıklamada da savunma bütçesini kısma kararını savunmuştu.

"ASKERLERİMİN ARKASINDAYIM"

Villiers'in 'iyi bir asker' olduğunu söyleyen Macron ancak 'bütçeyi sorgulamanın genelkurmay başkanının değil savunma bakanının görevi olduğunu' belirtmişti.

2018'de savunma bütçesini arttırma sözünü de yineleyen Macron 'Askerlerimin arkasındayım" ifadelerini kullanmıştı.

Savunma alanındaki kemer sıkma önlemlerinin geçici olduğunu savunan Macron, NATO hedefleriyle uyumlu olarak 2025 itibarıyla savunma harcamalarını gayri safi milli hasılanın yüzde 2'sine (yaklaşık 50 milyar euro) yükseltme sözüne bağlı olduğunu vurguluyor.