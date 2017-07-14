14.07.2017 12:11:59

İstanbul karanlığa büründü

İstanbul'da bir süredir devam eden sıcak havalar yerini serin bir havaya bıraktı. Gökyüzünü kaplayan gri bulutlar kenti karanlığa bürüdü.

İstanbul'da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bugün yerini serin havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı. Sabah saatlerinde gökyüzünü gri bulutlar kapladığı görüldü. Bulutların etkisiyle şehir karanlığa büründü. İstanbul'da bugün kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor.