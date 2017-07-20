20.07.2017 07:56:52

İstanbul'da doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Esenyurt'ta 5 katlı binanın 4. katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Bir kişinin ağır yaralandığı patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Esenyurt Erzurum Kongresi Caddesi üzerinde bulunan bir binada saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 4. katında doğalgazdan kaynaklandığı öğrenilen bir patlama meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Patlamada ağır yaralanan dairedeki bir kişi ambulansla en yakın hastaneye sevk edilirken, itfaiye ekipleri binada soğutma işlemi yaptı. Polis ekipleri ise alana güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. İGDAŞ ekiplerinin gazı kesmesi olası bir faciayı önledi.



Bir görgü tanığı, "Şiddetli bir patlama oldu, sonra buraya çıktık. Binanın dağıldığını gördük. Doğalgaz patlaması olarak düşündük" dedi.



Başka bir görgü tanığı ise, "Biz evdeydik, birden bir patlama sesi duyduk. Ardından hemen dışarıya çıktık, geldiğimizde buralar daha kötüydü. Ben patlamanın olduğu binanın arka tarafında oturuyorum, koltukta oturuyordum, koltuktan düştüm" şeklinde konuştu.



Kameralara yansıyan görüntülerde anayol üzerine düşen beton blokların parçaları görülüyor. Binanın üst katlarından düşen yalıtım malzemeleri ve tuğlalar, yoldan geçen araçlara çarparak yola saçılıyor.