28.07.2017 09:03:15

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sürücüler ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre İstanbul'da bugün, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul'da dün kent genelinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yolarda oluşan su birikintileri, sürücülerin araçlarıyla ilerlemesini zorlaştırdı.

Dün etkili olan sağanak yağışın bugünde Marmara bölgesinde etkili olması bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz ile Kırklareli, Tekirdağ, Aydın ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (metrekareye 21-50 kg) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Orta Karadeniz Kıyıları ile zamanla iç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ARAÇLARIN CAMLARI KIRILDI

Dolu nedeniyle bazı araçların camları kırıldı. Çatılardan kopan parçalar da bazı araçlara zarar verdi. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar metrobüs durakları, üst geçitlerin altları, iş yerleri ve bina girişlerinde yağışın dinmesini bekledi. Bazı vatandaşların da yağış nedeniyle kayarak düşmeleri sonucu yaralandığı görüldü.

MARMARA BÖLGESİNDE BUGÜN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli sağanak olarak devam edeceğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yurdun kuzeybatı kesimlerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların bu Sabah saatlerinde Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli (21-50 milimetre) olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşlar, sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.