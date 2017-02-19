19.02.2017 16:50:49

İstanbul Beşiktaş'ta şüpheli ölüm

İstanbul Ortaköy'de, birkaç yıldır sokaklarda yaşadığı belirtilen 38 yaşındaki Doğan Gerçel adlı kişi ölü bulundu.

İstanbul Beşiktaş'ta sokaklarda yaşadığı öğrenilen bir kişi ölü bulundu.

AA'nın haberine göre; Ortaköy Mahallesi Müsahip Sokak'ta terk edilmiş alanda hareketsiz halde duran bir kişi için çevredekiler tarafından polise ve 112 Acil Servis'e ihbarda bulunuldu.

112 Acil Servis ekiplerinin, adının Doğan Gerçel (38) olduğu öğrenilen kişinin öldüğünü tespit etmesi üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı gelerek incelemelerde bulundu.

Gerçel'in akrabaları da olay yerine gelirken çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştığı görüldü. Yapılan incelemelerin ardından ceset, cenaze aracıyla götürüldü. Doğan Gerçel'in kesin ölüm sebebinin ise yapılan adli işlemlerin sonunda belli olacağı kaydedildi.

Gerçel'in tanıdığı Cengiz İrevül yaptığı açıklamada, Gerçel'in 3-4 senedir dışarıda yaşadığını söyledi. Babasının hayatını kaybettiğini ifade eden İrevül, annesi ve kızkardeşinin ise eve çağırmasına rağmen gitmediğini kaydederek, "'Ben burada kalacağım' dedi. Burayı da yeni keşfetmiş herhalde, burada yatıyordu.Yukarıdan bir bayan görmüş polisi aramış, polisler gelmiş o şekilde haberimiz oldu” diye konuştu.

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