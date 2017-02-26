27.02.2017 01:57:13

İsrailli generalden UNRWA'ya çağrı

General Mordechai, UNRWA'ya ait bir ilkokulun müdürünün, Hamas adına faaliyette bulunduğu gerekçesiyle işten çıkarılmasını istedi

İsrail Savunma Bakanlığında görevli General Yoav Mordechai, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) bağlı bir ilkokulun müdürünün "Hamas adına faaliyette bulunduğu" iddiasıyla görevine son verilmesini istedi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Mordechai, UNRWA'ya bağlı bir okulun müdürü olan Cebaliye kentinden Filistinli Suheyl el-Hindi'nin, Hamas'ta üst düzey bir göreve tayin edildiğini belirterek, Hindi'nin derhal görevine son verilmesini talep etti.

Açıklamada, Hindi'nin UNRWA'da 2012'den bu yana Personel Birliği Başkanlığı görevi ile Gazze'deki bir ilkokulun müdürlüğünü yaptığı belirtildi.

UNRWA'dan yapılan açıklamada ise Hindi hakkındaki iddialarla ilgili ön incelemelerin yapıldığı kaydedilerek, Hindi'nin "konuyla hiçbir ilgisi olmadığı yönündeki" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, konuya ilişkin yeni iddiaların ileri sürülmesi durumunda ivedilikle ve derinlemesine inceleme yapılacağı belirtildi.