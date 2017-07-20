SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
İsrail ordusu ve istihbaratı Netanyahu hükümetini uyarıyor: Gerilim tırmanmamalı...
İsrail ordusu ve istihbaratı Netanyahu hükümetini uyarıyor: Gerilim tırmanmamalı...
20.07.2017 16:12:01

İsrail ordusu ve istihbaratı Netanyahu hükümetini uyarıyor: Gerilim tırmanmamalı...

İsrail basınına göre ülke iç istihbaratı ve ordu Mescid-i Aksa'da gerginlikten endişeli...

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal arama dedektörlerini yerleştirdiği 16 Temmuz Pazar gününden bu yana Kudüs'te gerilim sürüyor. Dedektörleri kabul etmeyen ve bunun Mescid-i Aksa üzerindeki Müslümanların hakimiyetine müdahale anlamına geldiğini belirten Müslümanlar, namazlarını Aksa'nın kapısında kılarak protestolarını sürdürüyor.

Gerilimin son derece yüksek olduğu şehirde İsrail polisi zaman zaman halka sert şekilde müdahale ediyor. Uluslararası toplumdan peş peşe "itidal ve tansiyonun düşürülmesi çağrıları geliyor. ABD yönetimi de Mescid-i Aksa'da yaşanan gerilimden "son derece endişeli" oldukları açıklamasında bulundu.

KARAR NETANYAHU'DA!

Filistin ve İsrail medyasının tüm gündemini kaplayan Mescid-i Aksa'daki olaylar uluslararası medyada da geniş yer buluyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, yurt dışı gezisinde olan Netanyahu Mescid-i Aksa'da yaşanan gerilim ile ilgili telefon üzerinden güvenlik birimleri ile yoğun görüşmeler yürütüyor. Bugün ülkesine dönecek olan Netanyahu'nun bir karara varması beklendiği belirtilen haberlerde, İsrail'in Ürdün'le ve iyi ilişkiler geliştirmeye başladığı diğer Arap ülkeleriyle ilişkilerinin zedelenmesinden endişe ettiği belirtiliyor.

Netanyahu'nun dün gün boyu telefon üzerinden güvenlik birimlerine bağlandığı ve durumu tahlil ettiği bildirilirken, Aksa'nın kapısına yerleştirilen elektronik metal arama dedektörleri ile ortaya çıkan krizden bir çıkış yolu bulmaya çalıştığı kaydediliyor.

İsrail hükümetinden yapılan ilk açıklamalar bu dedektörlerin "kesinlikle kaldırılmayacağı ve güvenliği sağlamak için zaruri olduğu" yönündeydi. Ancak gelinen noktada İsrail tarafı bu duruşundan geri atacak gibi gözüküyor.

İSRAİL BASINI YAZDI

İsrail basınına göre ordu ve iç istihbarat servisi Netanyahu'ya bu dedektörleri kaldırması tavsiyesinde bulunuyor. Ordu ve istihbaratın en büyük endişesi işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da olayların büyüyerek bir intifadaya (başkaldırı) dönüşmesi ve Ürdün ile ilişkilerin bozulması olarak gösteriliyor.

İsrail polisinin ise buna karşı çıkarak söz konusu dedektörlerin Aksa'nın kapılarında kalmaya devam etmesi gerektiğini savunduğu ifade ediliyor.

SAĞCI PARTİLERDEN NETANYAHU'YA BASKI

Kulislerde konuşulanlara göre İsrail bu krizden çıkmanın yolunu ararken, bunun kendileri açısından bir "zafiyet ve onursuzluk" gibi görünmesini istemiyor. İsrail hükümetindeki koalisyon ortaklarından aşırı sağ Yahudi Evi partisi lideri Naftali Benet, konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, "İsrail, Filistinlilere teslim oluyormuş görüntüsü vermemeli. Mescid-i Aksa, İsrail'in hakimiyeti altındadır." dedi.

Zayıf bir durumda olan İsrail muhalefeti ve sivil toplum örgütlerinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Cuma gününe kadar krize bir çözüm bulunamazsa, olayların büyüyerek yoğun bir çatışmaya dönüşme ve kontrolden çıkma ihtimali bulunduğunu belirten uzmanlar, İsrail hükümetinin güvenlik birimlerinin uyarılarını mı dinleyeceği, yoka aşırı sağın ırkçı söylemlerine teslim mi olacağı merak ediliyor.

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal arama dedektörlerini yerleştirdiği 16 Temmuz Pazar gününden bu yana Kudüs'te gerilim sürüyor.

Metal arama dedektörlerinden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden binlerce Filistinli namazlarını Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (El-Esbat) Kapısı'nda kılıyor. Cemaat zaman zaman İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalıyor.

NELER YAŞANDI? (HABERE GİTMEK İÇİN FOTOĞRAFLARA TIKLAYINIZ)

692654

 


    YORUM YAZ
Önce kurşunladılar sonra çarpıp kaçtılar
Önce kurşunladılar sonra çarpıp kaçtılar
Şanlıurfa'da bir otomobil ile motosiklet arasında yaşanan kovalamaca kanlı bitti. Otomobildekiler, motosiklet sürücüsüne kurşun yağdırdıktan sonra çarpıp kaçarken yere düşen plaka saldırganları ele verdi. Polis, saldırganların kullandığı otomobilin önünü keserek durdurdu..
20.07.2017 15:03:01
Ozan Tufan'a İspanya'dan yeni talip!
Ozan Tufan'a İspanya'dan yeni talip!
Ozan Tufan'a süpriz talip! Adı geçtiğimiz haftalarda Portekiz ekibi Benfica ile anılan yıldız oyuncuya Valencia'ya talip oldu. Yarasalar lakaplı İspanyol ekibinin kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapması bekleniyor.
20.07.2017 15:02:08
Borsa ilk yarıda yatay
Borsa ilk yarıda yatay
Borsa günün ilk yarısını yüzde 0,02'lik hafif düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
20.07.2017 14:57:45
Şanlıurfa'da 22 Bylock'çu tutuklandı
Şanlıurfa'da 22 Bylock'çu tutuklandı
Şanlıurfa'da Bylock kullandıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 22 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
20.07.2017 14:57:14
Hindistan'da yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Hindistan'da yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Hindistan'da yeni cumhurbaşkanı, iktidardaki Hint milliyetçisi BJP'nin adayı Kovind oldu.
20.07.2017 14:56:01
Boşandığı eşini bıçaklayıp tabancayla öldürdü
Boşandığı eşini bıçaklayıp tabancayla öldürdü
Adana'da bir kişi, boşandıktan sonra üzerine yaptığı evini geri vermesi için tartıştığı eski karısını bıçaklayıp tabancayla öldürdü.
20.07.2017 14:51:04
Yeni model yatırımları otomobil ihracatını uçurdu
Yeni model yatırımları otomobil ihracatını uçurdu
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Sabuncu, 'Yılın ilk yarısında otomotiv dış satımındaki artış, temel olarak binek otomobiller mal grubundaki ihracat artışına dayanıyor. Binek otomobillerdeki ihracat artışı yüzde 71'e ulaşmış durumda' dedi.
20.07.2017 14:50:13
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye sınırında çatışma
Türkiye sınırında çatışma
Mısır'da bombalı saldırı: Ölüler var
Mısır'da bombalı saldırı: Ölüler var
Lübnan Ordusu Suriyelilere böyle işkence ediyor!
Lübnan Ordusu Suriyelilere böyle işkence ediyor!
AK Partili Belediye Başkanı ihraç edildi
AK Partili Belediye Başkanı ihraç edildi
Canbolat’tan İsrail’deki Dürzilere uyarı
Canbolat’tan İsrail’deki Dürzilere uyarı
Yeni Adalet Bakanı Abdülhamit Gül kimdir?
Yeni Adalet Bakanı Abdülhamit Gül kimdir?
'Ya Ruslar Kırım'dan çıkacak ya da biz yok olacağız'
'Ya Ruslar Kırım'dan çıkacak ya da biz yok olacağız'
Büyükada toplantısındaki 'bölünmüş Türkiye' haritası delil sayıldı!
Büyükada toplantısındaki 'bölünmüş Türkiye' haritası delil sayıldı!
FETÖ 15 Temmuz sonrasında üyelerine maaş bağladı!
FETÖ 15 Temmuz sonrasında üyelerine maaş bağladı!
Londra Belediye Başkanı: 'Trump'a kırmızı halı sermeyiz'
Londra Belediye Başkanı: 'Trump'a kırmızı halı sermeyiz'
ABD, Basra Körfezi'nde lazer silahı test etti
ABD, Basra Körfezi'nde lazer silahı test etti
Pakistan: FETÖ ile mücadelesinde Türkiye'yi destekliyoruz
Pakistan: FETÖ ile mücadelesinde Türkiye'yi destekliyoruz
SON YORUMLANANLAR
Mısır'da cami mahyasında dansöz oynattılar!
Mısır'da cami mahyasında dansöz oynattılar!
FETÖ'nün finansal ayağı kırıldı! 48.5 milyar dolarlık serveti devletin kasasında!
FETÖ'nün finansal ayağı kırıldı! 48.5 milyar dolarlık serveti devletin kasasında!
Malazgirt'te Kürtlerin rolü neydi?
Malazgirt'te Kürtlerin rolü neydi?
Çin Hindistan'a saldırdı! Yüzlerce asker öldü
Çin Hindistan'a saldırdı! Yüzlerce asker öldü
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
Büyükada'da gözaltına alınan aktivistlerden 6'sı tutuklandı
Büyükada'da gözaltına alınan aktivistlerden 6'sı tutuklandı
Rusya'dan S-400 füzeleri için tarih geldi!
Rusya'dan S-400 füzeleri için tarih geldi!
İsrail'e büyük şok! İHA'sı düşürüldü
İsrail'e büyük şok! İHA'sı düşürüldü
Pentagon görevlisi Michael Rubin: Türkiye kan gölüne dönecek
Pentagon görevlisi Michael Rubin: Türkiye kan gölüne dönecek
Rusların tercihi yine Türkiye oldu
Rusların tercihi yine Türkiye oldu
New York Times: ABD, Irak'ı İran'a teslim etti
New York Times: ABD, Irak'ı İran'a teslim etti
Musul: Savaş, bir şehri ne hale getirir?
Musul: Savaş, bir şehri ne hale getirir?

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları