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İsrail'den Filistinli göstericilere yeni müdahale
İsrail'den Filistinli göstericilere yeni müdahale
23.07.2017 23:40:42

İsrail'den Filistinli göstericilere yeni müdahale

İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere müdahalesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Batı Şeria'da, İsrail askerlerinin bir grup Filistinli göstericiye müdahale etmesi sonucunda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri protesto etmek üzere Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'ndan yola çıkan yüzlerce Filistinliye müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise vücudunun çeşitli yerlerine plastik mermi isabet etmesi nedeniyle 3 Filistinlinin yaralandığı, 6 Filistinlinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

İsrail askerleri yaralı Filistinliyi gözaltına aldı

Öte yandan, Filistin Kızılayının bir başka açıklamasında, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ağvar bölgesinde, İsrail askerlerinin yaraladığı bir Filistinlinin, askerlerin hastaneye kaldırılmasını reddetmesi üzere sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildiği belirtilerek, bu kişinin tedavinin ardından gözaltına alındığı ifade edildi.

AA muhabirine açıklama yapan Filistin yönetiminde Ağvar bölgesinden sorumlu Mutaz Bişarat, gözaltına alınan Filistinlinin Hikmet Cevdet Said Hamid (27) olduğunu ve ayağından yaralandığını söyledi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı (El-Esbat) karşısına güvenlik kameraları yerleştirmeye başladığı bildirilmişti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 2 televizyonunun haberine göre, İsrail tarafından Aksa kapılarına yerleştirilen metal arama dedektörleri nedeniyle yaşanan gerginliğin ardından İsrail polisi, bu geceden itibaren metal arama dedektörlerini kaldırma kararı almıştı.

İsrail'in bunun yerine Aksa'nın kapılarına el dedektörleriyle arama yapacak polis güçleri yerleştireceği öne sürülen haberde, Kudüs Emniyet Müdürü Yoram Ha-Levy ve Kudüs Belediye Başkanı Nir Berekat'ın bu adıma destek verdiği de aktarıldı.


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