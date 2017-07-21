21.07.2017 15:34:26

İngiltere'de kamu borcu beklentiyi aştı

İngiltere'de kamu sektörü net borçlanması beklentileri aştı.

İngiltere'de kamu sektörü net borçlanması Haziran ayında beklentileri aştı. Haziran ayında kami sektörü bankalar hariç tutulduğunda net 6 milyar 854 milyon GBP borçlandı. Geçen yılın aynı döneminde 4 milyar 805 milyon GBP olan borçlanma miktarının bu Haziran ayında da

4,8 milyar GBP olması bekleniyordu.

Nisan-Haziran döneminde kamu sektörünün bankalar hariç tutulduğunda net borçlanması geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artarak 22,8 milyar GBP seviyesine ulaştı.

Haziran ayında kamu sektörü net borçlanması ise 4,09 milyar GBP'den 6,28 milyar GBP'ye yükselirken, kamu sektörün nakit ihtiyacı 20,03 milyar GBP'Den 18,28 milyar GBP'ye indi.