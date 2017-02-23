24.02.2017 00:28:12

'İki darbeci daha Yunanistan'a sığındı'

Yunan Kathimerini gazetesi, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemekle suçlanan iki Türk askerin daha Yunanistan'a kaçarak, siyasi sığınma talep ettiğini' yazdı.

Sputnik'in haberine göre darbecilerin birkaç gündür ülkenin doğusundaki Dedeağaç kentinde bulunduğunu belirten gazete, "Askerler yasadışı yollarla Evros üzerinden ülkeye girerek, Kumçiftliği polis şubesine teslim edildi. Askerler 20 Şubat'ta avukatları aracılığıyla siyasi sığınma talebiyle Dedeağaç makamlarına başvurdu" diye aktardı.

Kathimerini, söz konusu askerlerin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'de kayıplara karıştığını belirtti.