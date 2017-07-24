SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
İİT, Mescid-i Aksa için olağanüstü toplandı!
İİT, Mescid-i Aksa için olağanüstü toplandı!
24.07.2017 14:41:37

İİT, Mescid-i Aksa için olağanüstü toplandı!

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri ve hukuksuzluklarını görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde olağanüstü toplandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri görüşmek üzere toplandı.

Olağanüstü toplantı, İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin'in açılış mesajının, Filistin ve Kudüs İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Semir Bekir Ziyab tarafından okunmasıyla başladı.

Useymin mesajında, mukaddes Mescid-i Aksa meselesinin, hiçbir müsamaha ve ihmal kabul etmeyen "kırmızı çizgi" olduğunu ifade ederek, Aksa'ya yönelik herhangi bir zararın bölgede istikrarı sarsacak çok ciddi yansımaları olacağını vurguladı.

Aksa'da yaşananların "işgal gücü İsrail tarafından planlanmış" olduğu belirtilen mesajda, İsrail'in bununla İbrahim Mescidi'ndeki gibi zamansal ve mekansal bölünmeyi hedefleyerek Aksa'ya tamamen el koymaya çalıştığını aktardı.

"Gerçek şu ki, İsrail her gün uluslararası meşruiyet kararlarına meydan okuyor, onları hiçe sayıyor." ifadelerini kullanan Useymin, mukaddes mekanları ve kenti tüm İslam alemi adına savunan Kudüs halkı başta olmak üzere tüm Filistinlileri selamladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı Vekili Teysir Ceredat ise 14 Temmuz'da vuku bulunan olayın ardından Mescid-i Aksa'nın 50 yıldan bu yana ilk kez İsrail tarafından kapatıldığına dikkati çekti.

20170724_2_24911903_24403462_Web

İsrail'in kutsal toprakları ve Mescid-i Aksa'yı tamamen kontrol altına almayı hedeflediğini ifade eden Ceredat, şöyle devam etti:

"Filistinli gençlerin ve yaşlıların kanları Mescid-i Aksa'nın kapı ve bahçesinde akmaya devam ediyor. Filistinli gençler hayatlarını kaybetti. Onlarcası tutuklandı. Halkımız İsrail rejiminin kutsal mekanlara ve özellikle Mescid-i Aksa'ya karşı uyguladığı hukuksuz uygulamalar karşısında mukaddesatını korumak için destansı bir mücadele verdi ve vermeye devam ediyor. Kudüs'teki Müslümanlar, alimler ve kanaat önderlerinin çağrısıyla İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kontrol altına alma girişimini başarısız kılmak için Aksa'nın kapılarına konulan dedektörlerin kaldırılması için gösteriler düzenlemeye, namazlarını metal dedektörlerden geçmeyi reddederek kapılarda kılmaya başladı. İsrail ise halkın bu haklı taleplerine karşı sert müdahalede bulunarak bazı kişilerin şehit olmasına, birçoğunun ise yaralanmasına neden oldu."

İİT DIŞİŞLERİ BAKALANLARI KOMİTESİ İSTANBUL'DA TOPLANACAK"

İİT Dışişleri Bakanları icra komitesi 1 Ağustos'ta İstanbul'da olağanüstü toplanacak. Türkiye'nin İİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Salih Mutlu Şen de konuşmasında Harem-i Şerif'in önemini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin ile dayanışma mesajını hatırlattı.

İİT Dışişleri Bakanları İcra Komitesi'nin de aynı gündemle haftaya İstanbul'da olağanüstü toplanacağını belirten Büyükelçi Şen, şunları söyledi:

"Harem-i Şerifin tarihi statüsü ve kudsiyeti Ortadoğu'nun ötesinde istikrarın kilidini oluşturmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'İİT İslam Zirvesi Başkanı' sıfatı ile İİT'nin kurulduğu 1969 yılında olduğu gibi İslam dünyasının aynı birlik ve dayanışma ruhu içinde Filistinli kardeşlerimiz ile beraber olduğunu vurgulamıştır. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimi ile İİT Dışişleri Bakanları İcra Komitesi 1 Ağustos'ta İstanbul'da olağanüstü toplanarak Mescid-i Aksa ile ilgili konuları görüşecek."

20170724_2_24911903_24403470_Web

İsrail polisi, 14 Temmuz'da Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'i iki gün sonra açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor.

Filistin halkı, metal dedektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil, Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor. İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfı'na danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabul edilmesi halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere tahsis edilmesinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.


    YORUM YAZ
Patlamaya hazır 2 EYP ele geçirildi
Patlamaya hazır 2 EYP ele geçirildi
Tunceli'de patlatılmaya hazır gömülü halde 2 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.
24.07.2017 15:40:51
Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul Esenler Otogarı çıkışında polis motosikletinin bariyerlere çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ertuğrul Taciroğulları son yolculuğuna uğurlandı.
24.07.2017 15:40:14
Otomobile giren yılan sürücünün ayağına dolandı
Otomobile giren yılan sürücünün ayağına dolandı
Adıyaman'da, otomobile girerek sürücünün ayağına dolanan ve daha sonra itfaiye ekiplerince yakalanan yılan doğaya bırakılacak.
24.07.2017 15:39:49
Medipol Başakşehir'e İtalyan hakem
Medipol Başakşehir'e İtalyan hakem
Medipol Başakşehir'in Club Brugge ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında İtalya Futbol Federasyonu'ndan Paolo Mazzoleni düdük çalacak.
24.07.2017 15:39:26
Sıcak hava en çok onların yüzünü güldürüyor
Sıcak hava en çok onların yüzünü güldürüyor
Gaziantep'te sıcak hava en çok, kurutmalık denilen oyulmuş ve kurutulmuş sebze işi yapanların yüzünü güldürüyor. Kurutulmak için araziye çıkartılan sebzeler, kenti yeşilden kırmızıya uzanan renklere boyandı.
24.07.2017 15:39:01
37 bin 271 sürücüye ceza
37 bin 271 sürücüye ceza
İstanbul genelinde 3 ile 16 Temmuz tarihleri arasında polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, kurallara uymayan 37 bin 271 sürücüye ceza kesildi.
24.07.2017 15:38:18
Askeri araç ile otomobil çarpıştı!
Askeri araç ile otomobil çarpıştı!
Sivas'ta askeri araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
24.07.2017 15:37:06
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Gülen seccadeye ayakkabılarıyla bastı çünkü...
Gülen seccadeye ayakkabılarıyla bastı çünkü...
İran'da bağımlılar, artık uyuşturucuyu devletten alacak
İran'da bağımlılar, artık uyuşturucuyu devletten alacak
Katar Emiri Al Sani CENTCOM Komutanı Votel’i kabul etti
Katar Emiri Al Sani CENTCOM Komutanı Votel’i kabul etti
Adil Öksüz Almanya'da mı?
Adil Öksüz Almanya'da mı?
O ülkede İsrail Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı
O ülkede İsrail Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı
İBB Aşiyan Parkı iddialarına cevap verdi
İBB Aşiyan Parkı iddialarına cevap verdi
İsrail Gazze'ye saldırdı
İsrail Gazze'ye saldırdı
Suudi Arabistan'da Katar ile ilgili önemli gelişme!
Suudi Arabistan'da Katar ile ilgili önemli gelişme!
Kasımpaşa'ya dolu engeli
Kasımpaşa'ya dolu engeli
İsrail'den Filistinli göstericilere yeni müdahale
İsrail'den Filistinli göstericilere yeni müdahale
Kolera salgınında bin 858 kişi hayatını kaybetti
Kolera salgınında bin 858 kişi hayatını kaybetti
Irak Meclisi Başkanından Filistin açıklaması
Irak Meclisi Başkanından Filistin açıklaması
SON YORUMLANANLAR
Almanya'dan Erdoğan'a sert eleştiri: Kabul edemeyiz!
Almanya'dan Erdoğan'a sert eleştiri: Kabul edemeyiz!
'Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti medyayı böldü
'Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti medyayı böldü
Gülen seccadeye ayakkabılarıyla bastı çünkü...
Gülen seccadeye ayakkabılarıyla bastı çünkü...
Suudi Bakan: Katar'dan olumlu cevap bekliyoruz
Suudi Bakan: Katar'dan olumlu cevap bekliyoruz
Diyanet İşleri Başkanlığı: Büyük şehirlerde ilçe değiştiği anda seferisiniz
Diyanet İşleri Başkanlığı: Büyük şehirlerde ilçe değiştiği anda seferisiniz
ABD uçakları vurdu: Çok sayıda ölü var
ABD uçakları vurdu: Çok sayıda ölü var
Rusya'dan ABD'nin Suriye'deki üslerine ilişkin açıklama
Rusya'dan ABD'nin Suriye'deki üslerine ilişkin açıklama
Katar Emiri: Başardık
Katar Emiri: Başardık
Kudüs'te 3 şehit, 193 yaralı!
Kudüs'te 3 şehit, 193 yaralı!
Almanya Bakandan, Türkiye'ye Doğu Almanya'ya benzetmesi!
Almanya Bakandan, Türkiye'ye Doğu Almanya'ya benzetmesi!
İsrail'den 'Cuma' hazırlığı!
İsrail'den 'Cuma' hazırlığı!
Musul: Savaş, bir şehri ne hale getirir?
Musul: Savaş, bir şehri ne hale getirir?

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları