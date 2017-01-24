24.01.2017 23:59:23

İbadi'den Kudüs açıklaması

Irak Başbakanı Haydar ABD Büyükelçiliği’nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasına ilişkin açıklama yaptı.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Haydar İbadi, başkent Bağdat'ta basına yaptığı açıklamada, "Musul'un doğusunun tamamı IŞİD'den kurtarıldı. Güvenlik güçlerine, Musul'un batısını da kurtarmaları için hemen geçmeleri çağrısında bulunuyorum" dedi.



SADR'IN AÇIKLAMASI



İbadi Şii Lider Sadr'ın açıklamaları ile ilgili de şöyle konuştu:



"Kudüs, İslam'ın kıblesidir. Kudüs, ayrıca işgal altındadır ve uluslararası hukuka göre işgal altında bulunan yer istila edilmez. ABD yönetimi şimdiye kadar büyükelçiliğinin taşınması kararını almış değil. Bu, bir seçim propagandası konuşmasıydı. Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması büyük sorunlara yol açar. ABD yönetimini ülkelerle iş birliği ve dayanışma fırsatı yaratmaya davet ediyorum. Büyükelçilik Kudüs'e taşınırsa biz de tutumumuzu ortaya koyacağız."



SADR NE DEMİŞTİ?



Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşınması halinde Kudüs'ün kurtarılması için "özel güç" oluşturulması gerektiğini duyurdu.

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