30.07.2017 18:57:29

Husiler, BAE gemisini hedef aldı!

Yemen'in batı sahilinde Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiyi hedef aldı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki koalisyona bağlı bir gemiyi hedef aldıklarını ilan etti.

Açıklamaya göre Eritre'den bölgeye ilerlemekte olan gemi askeri malzemeler taşıyordu. Bu, 2017 yılında Yemen'in Batı sahilinde Husi güçler tarafından hedef alınan üçüncü gemi.

Suudi Arabistan'da devlete yakın kaynaklar Husilerin gemiyi hedef almak için bomba yüklü bir tekne kullandığını ve Muha limanı civarındaki bir grup geminin yakınında bu teknenin patlatıldığını açıkladı. Gemilerde can kaybının ve ciddi bir hasarın bulunmadığı ifade edildi.

Ülkede Husilerin ilerleyişi sonrası Suudi Arabistan müdahalesiyle artan çatışmalar halen sürüyor. Suudi Arabistan koalisyonu destekli Abdurrabu Mansur Hadi güçleri geçtiğimiz günlerde ülkenin Batı sahiline yakın Halid bin Velid askeri kampını ele geçirdi. Artan sivil kayıpları ve salgınların ciddi bir sorun olmaya devam ettiği Yemen'de savaş bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.