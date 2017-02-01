01.02.2017 21:26:14

“Hayır Partisi” kuran eski AK Parti'li danışman: AK Parti bitti, partinin ciğerini biliyorum

Hayır Partisi'ni kuran, AK Parti’den bir dönem milletvekili adayı olan ve eski bazı bakanlara siyasi danışmanlık yapan Tuna Bekleviç, Anayasa değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu...

AK Parti'den bir dönem milletvekili adayı olan ve eski bazı bakanlara siyasi danışmanlık yapan Tuna Bekleviç anayasa değişikliğine karşı "Hayır Partisi"ni kurarak herkesi şaşırttı.

T24'te verdiği röportajda; Anayasa değişikliğinin referanduma kadar olan sürecinde, güçlü sosyal medya alt yapısı, gönüllü kadrolarla saha çalışmasına hazırlandığını söyleyen Bekleviç, 2007 yılından sonra AK Parti'nin dünyada meydana gelen gelişmeleri okuyamamaya başladığını ve 2010'dan itibaren bu durumun doruk noktasına ulaştığını söyledi.

Bekleviç, "Hayır Partisi"nin kuruluşunu kamuoyu ile paylaştıklarından geçen kısa sürede sadece destek almayıp saldırıya da uğradıklarını belirtti ve “Tehditler alıyoruz. Sürekli bel altı vuruyorlar. Hayatımızın bir daha hiç bir şekilde aynı olmayacağını hissettiriyorlar” dedi. Bekleviç, "Maruz kaldığımız hakaretler ve iftiralar bir dönem Tayyip Erdoğan'ın yaşadıklarını çok daha iyi anlamamıza neden oldu" ifadelerini kullandı.

Bu tür saldırılardan korkmadıklarını ifade eden Bekleviç, ”Bu teklif Türkiye'yi tek adama hapsetmekten başka bir hedef taşımıyor. Kuvvetler ayrılığını hiçe sayıyor “diyor.

Bekleviç, "AK Parti bitti. Partinin ciğerini biliyorum. AK Parti artık siyaset üretemiyor" diye konuştu.

“Dünya değişti, değişmeye devam ediyor”

BEKLEVİÇ'İN SORULARA VERDİĞİ YANITLAR ŞÖYLE:

-Tuna Bey, kamuoyu sizin ‘Hayır Partisi' kuruluşuyla haberinizi ‘AKP'li eski bakanlar Egemen Bağış ve Mehmet Müezzinoğlu'nun danışmanlığını da yapan siyasetçi' olarak verdi. Yani 'Hayır' ve 'AKP' süreci hatırlatmasıyla yapıldı. Bize anlatır mısınız, sizin açınızdan ne değişti.

Dünya değişti. Hızla da değişmeye devam ediyor. Meselenin tek başına AK Parti ile ilgili olduğunu düşünmüyorum. Geçtiğimiz günlerde 40 yaşıma bastım. Geriye dönüp baktığımda bu muhteşem ülkede farklılıklarını barıştıramayan partileri izlemekten o kadar yoruldum ki nefes alamadığımı hissettim. Çaresizlik yüreğimi dağlıyordu. Canım acıyordu. Yıllarımı bu ihtiyar siyasetçilerin toplumsal barışı sağlayacakları umudu ile geçirdim. Partiler, vakıflar, dernekler... Kendimi bildim bileli uğraşıyorum. Her yolu denedim.

Ne para, ne makam, ne mevki. Hiç bir kişisel hırs duygularımı yansıtmıyor. Canım Türkiye'min karanlık bir tünelde daha fazla sürüklenmesine izleyici kalmak istemiyorum. Bu hislerle kimlik siyasetini merkezine alan tüm siyasi partiler ile ilişkilerimizi belli bir mesafeye koymaya karar verdim. Sadece hakikat ve doğruluk arayışının sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Anadolu'nun tüm kılcal damarlarına kadar herkesin gönüllerine sevgiyi, kardeşliği, bir arada yaşamı ve unuttuğumuz değerlerimizi anlatmamız gerektiğini hissediyorum. Bu düşünceler 81 şehirde yüz binlerce insanı bir araya getirdi. Biz de önce tek adam teklifini durduracağız sonra da yeni siyasetin inşa edilmesine katkı vereceğiz.

-AKP'nin bu değişimi anlamadığını mı düşünüyorsunuz?

Hayır anlamıyor. 2002'de AK Parti ekonomik ve kimlik kriziyle beraber iktidar oldu ve kendinden önce başlayan ekonomik reformları gerçekleştirdi. Avrupa Birliği hedefleri koydu. Toplum rahatladı. Fakat 2007'den sonra AK Parti dünyada meydana gelen gelişmeleri okuyamamaya başladı. Bu 2010'dan itibaren doruk noktasına vardı ve 2011'den itibaren de Türkiye'yi yönetememeye başladı. Farklı bir dünya ve farklı bir ekonomi kuruluyordu. AK Parti bu gerçeği göremedi…

"ERDOĞAN'IN YAŞADIKLARINI DAHA İYİ ANLADIK"

- Dünden beri yapılan yorumlar, destekçisi, hakaret edeni ile nasıl? AKP kanadından gelen yorumlar nasıl?

Bu sefer Hayır diyeceğimizi ilan ettiğimiz andan itibaren maruz kaldığımız hakaretler ve iftiralar bir dönem Tayyip Erdoğan'ın yaşadıklarını çok daha iyi anlamamıza neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne gelene kadar sayısız hakaretler, akla gelmeyecek iftiralar ile karşılaştı. Her defasında da mücadele etti. Tabiri caizse tırnakları ile kazıyarak başarıya ulaştı. Fakat bu yolculuğun bir yerlerinde tahammül ve uzlaşıyı yitirdi.

"DAHA FAZLA AYRIŞMAYA SEBEP OLDULAR"

Parti olarak ta insanları birleştirmek yerine daha fazla ayrışmasına neden oldular. Bugün gelinen noktada Türkiye'yi en samimi ve nezih bir "Hayır" kampanyasına bile tahammül edemeyecek noktaya getirdiler. Türkiye'nin iki kesime ayrılması belki tek başına AK Parti sebep olmadı ama Türkiye bu iktidar döneminizde ikiye ayrıldı ve yine milletimizin birbirine karşı tahammülü bu dönemde tükendi. Şimdi saldırılar alıyoruz. Tehditler alıyoruz. Sürekli bel altı vuruyorlar. Hayatımızın bir daha hiç bir şekilde aynı olmayacağını hissettiriyorlar. Sorun mu? Hayır değil. Evet biliyoruz artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak.

- Tehditler aldığınızı ifade ediyorsunuz. Korkuyor musunuz?

Hayır korkmuyoruz. Neden korkalım. 20 yıldır kamuoyunun gözleri önünde mücadele ediyoruz. Hatalarımızla başarılarımızla tüm hayatımız ortadadır. Biz bu vatanın gençleriyiz. Sağcısı solcusu bir yerlerden talimat aldığı için değil anayasa değişikliği "yanlış" olduğu için "Hayır" diyoruz.

"TÜRKİYE'Yİ TEK ADAMA HAPSEDİYOR"

- Sizin anayasa değişikliğine ‘hayır' gerekçeleriniz nedir?

Teklif bir anayasa değil. Bir belge değil. Bir evrak bile değil. Tüm Anayasa profesörleri durumun ne kadar ciddi olduğunu ifade ediyor. Barolar görüşlerini açıklıyor. Avukatlar yapmayın diye haykırıyor. Sivil toplum kuruluşları kıvranıyor. Bu teklif Türkiye'yi tek adama hapsetmekten başka bir hedef taşımıyor. Kuvvetler ayrılığını hiçe sayıyor.

"HAYIR DEMEZSEK TEKRAR DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALACAĞIZ"

- Mesele sizin için Tayyip Erdoğan mı?

Mesele tek başına Tayyip Erdoğan meselesi değil. Bizim ihtiyacımız barışmak, kucaklaşmak, gerçek adalet ve hakiki demokrasi. Bu referandum ise açıkça "tek adam" getiriyor. Yanında da tekrar seçimler, başka kaoslar ve yeni krizler hediye ediyor. İnsanlık tek adamlık yüzünden çok acı deneyimler yaşadığı için ülke yönetiminde denge ve denetleme sağlayacak kuvvetler ayrılığını icat etti. Eğer bugün buna Hayır demezsek mutlaka tekrar değiştirmek zorunda kalacağımız kesindir.

"AK PARTİ BİTTİ, CİĞERİNİ BİLİYORUM"

- AKP Erdoğan sonrasında yeni liderler çıkarabilir mi?

AK Parti bitti. Partinin ciğerini biliyorum. AK Parti artık siyaset üretemiyor. Siyaset üretemediği ve vizyon veremediği için yeni Tayyip Erdoğan'lar çıkartma şansı bulunmuyor.

- Sizin bu arada Anadolu'yu dolaştığınızı da biliyoruz izlenimlerinizi aktarır mısınız?

Ben çok uzun yıllardır. Anadolu'yu dolaşıyorum. Fakat son 5 ayda 37 şehir, 140 büyük ilçe ve 929 köy ziyareti gerçekleştirdik. Binlerce eve misafir olduk. On binlerce esnaf ziyareti yaptık. Tüm şehirlerin kanaat önderleri ile sohbetler düzenledik. Gördüğüm en önemli tespit kimlik siyasetinin temsilcisi olan tüm partiler kilitlenmiş durumda. Ne yolda, ne sokakta, ne de ev sohbetlerinde söyleyecek sözleri kalmamış. Halk ise yeniyi bekliyor. Bunu sevinmeliyiz. Çünkü her bitiş başka bir başlangıçtır. Tazeliktir. Berekettir. Özetle Türkiye şuan "yeni" siyaseti bekliyor. Sadece bu güçlü rüzgardan bile neden Hayır çıkacağını anlayabiliriz.

"SANDIKLARDA HAYIR OYU VERECEĞİNİ BEYAN EDEN PARTİLERE DESTEK OLACAĞIZ"

- Hayır Partisi referandum öncesi kampanyası nasıl olacak?

Öncelikle partinin basit, net ve tek amacı var. Referandumda hayır diyeceğini beyan eden kampanyaların halka erişmesine destek olmak. Bizim Anadolu'nun her noktasında ağlarımız var. İlkesel olarak evet diyecek seçmeni dışlamıyoruz. Ekibimizin önemli bir bölümü partiyi tanımadan önce evet demeyi düşünen dostlarımızdan oluşuyor. Olası çatışma zeminlerine karşı topluma sürekli umut vermeye gayret ediyoruz. Siyasi partilerden, sivil toplum kuruluşlarına kadar kim olursa olsun her çalışmaya destek olmaya çalışıyoruz. Kampanya boyunca sahadayız. Sandıklarda Hayır oyu vereceğini beyan eden partilere destek olacağız. Bunun yanı sıra sosyal medyada çok güçlü bir alt yapımız bulunuyor.

"DÜNYA'DA KURULDUĞU GÜN KAPANMA TARİHİ VERİLEN İLK SİYASİ PARTİ OLACAK"

- Hayır Partisi'nin kapanacağını belirttiniz. Peki ya sonrası?

Parti referandum günü görevini tamamlayacak ve kendisini fesih edecek. Sanırım Dünya'da kurulduğu gün kapanma tarihi verilen ilk siyasi parti olacak. Önümüzdeki iki ayda "Bu sefer Hayır" kararına odaklanıp milyonlarca seçmene ulaşacağız. Tertemiz kadrolarımız, umudumuz, heyecanımız ve yerel yapılanmamızla genel sonuçları ciddi oranda hareket ettireceğimizi biliyoruz. Anketlere göre, bu bağımsız katkı referandumda belirleyici olacak. Normal koşullarda hepimizin farklı öncelikleri vardı. Hayallerimiz bu değildi. Fakat hayatımızı tamamen etkileyecek bu anayasa değişikliği kararını kucağımızda bulduk. Tarih bu referandumu yazacak. Cesur vatanseverleri ile bu partiyi de yazacak. Sonucu ise hepimizin kararları ve katkıları belirleyecek. Referandum zaferimizden sonra siyaset ile ilgilenmek isteyen dostlarımızla farklı bir yapıda Türkiye'nin asıl ihtiyacı olan yeni siyaseti tarif edeceğiz. Yani biz bir yere gitmiyoruz. Yine buradayız. Bu ülke bizim ve biz Türkiye'yiz.

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