20.01.2017 21:58:39

Halep’te toplu mezarlık

Suriye heyetinin Birleşmiş Milletler (BM) maslahatgüzarı Munzer Munzer, Halep'teki bir okulun bahçesinde toplu asker mezarı bulunduğunu duyurdu.

BM'nin resmi internet sitesi Munzer Munzer'in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi'ne bir mektup yazdığına yer verdi.

Munzer Munzer mektubunda, Halep'in Sukkari semtindeki Mukaddes İlkokulu'nda açığa çıkarılan toplu mezarda 23 Suriyeli askerin cesedinin bulunduğu belirtildi.

Suriyeli diplomat, 20 askerin kimliğinin tespit edildiğini ve bu askerlerin Suriye Ordusu'nda görev yaptığının belirlendiğini kaydetti.

Bu arada Munzer, Halep'in aynı bölgesinde 37 sivilin cesedine ulaşıldığını kaydederek, sivillerin büyük bölümünün boğazları kesilerek öldürüldüğünün anlaşıldığını ifade etti.

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