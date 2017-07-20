20.07.2017 13:25:55

Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari kırsalında tespit edilen 3 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 20 Temmuz 2017 günü Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Kavaklı-Çoban Dağı arasında insansız hava aracıyla (İHA) 3 örgüt mensubunun tespit edildiği belirtildi. F-16 savaş uçakları ile yapılan hava harekatı neticesinde 3 teröristin de etkisiz hale getirildiği ve konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.