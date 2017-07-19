19.07.2017 19:09:20

Hakan Çavuşoğlu kimdir?

Başbakan Binali Yıldırım’ın yeni kabineyi açıklaması ile birlikte, Başbakan Yardımcısı olarak görev alacak isimlerden biri Hakan Çavuşoğlu oldu.

Yeni kabineyle birlikte 6 bakanın görevi değişti ve 5 yeni isim kabineye girdi. O isimlerden biri Hakan Çavuşoğlu oldu.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

26 Şubat 1972'de Yunanistan Gümülcine'de dünyaya gelen Çavuşoğlu'nun anne adı Gülsüm, baba adı Hasan'dır.

Çavuşoğlu İlköğretimini Yunanistan'da tamamladıktan sonra Biga İmam Hatip Lisesi'ne girmiştir. Lisenin ardından 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Bursa'da avukatlık yaptı. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı görevlerinde bulundu.

AK PARTİ Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, TBMM AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyeliğinde ve Adalet Komisyonu Üyeliği ve Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Orta derecede İngilizce ve iyi derecede Yunanca bilmektedir. Çavuşoğlu, evli ve 2 çocuk babası.