24.07.2017 08:42:48

Gülen seccadeye ayakkabılarıyla bastı çünkü...

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ABD'li Wall Street Journal Gazetesi’ne verdiği röportajında kullanılan fotoğrafın şifreleri istihbarat birimleri tarafından çözüldü.

Gülen'in 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Wall Street Journal Gazetesi'ne verdiği röportajında kullanılan fotoğrafın, örgüte şifreli mesajlar içerdiği tespit edildi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın aktardığına göre Türk istihbarat birimleri, bununla ilgili çalışma yürüterek fotoğrafın şifrelerini çözdü. FETÖ'nün önceki mesajları da dikkate alınarak çözümlenen şifrelerde, Gülen'in fotoğrafla 3 mesaj ilettiği belirlendi.

BATI'YA MESAJ: RADİKAL DEĞİLİZ

İstihbarat birimlerine göre, Gülen, seccadeye ayakkabılarıyla basarak ABD ve Batı'ya 'Radikal değiliz, kutsiyetlerimiz yok, şekilsel hususları dert etmiyoruz. Yükselen radikalizme karşı bizi kullanın' mesajını iletti. Fotoğrafta arkada kütüphane olmasının da 'İlimliyiz, önceliğimiz ilim' mesajı vermeyi amaçladığı belirtildi.

'İTİRAFÇI OLMAYIN, UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN'

Geniş açı çekilen fotoğrafta odada bulunan televizyon ekranında, 'Bizim için ümit oldunuz, şimdilerde şölen var bahçelerde, bahardan ses geliyor perde perde, aceleci acele edip dursun, beklenen mutluluk biraz ileride' sözlerine yer verilmişti.

Gülen'in bu sözler ile örgüt tabanındaki çözülmeleri önlemeyi ve mensuplarının itirafçı olmalarını engellemeyi amaçladığı değerlendirildi. Umutsuzluğa kapılan örgüt tabanına bu sözlerle, 'Deşifre olmayın, itirafçı olmayın, umutsuzluğa kapılmayın' mesajları illetildiği kaydedildi. Gülen'in, ABD'nin en etkili gazetelerinden birine röportaj vererek tabanına ve kamuoyuna'ABD yanımızda, hâlâ güçlüyüz' mesajını vermek istediği ifade edildi.

'SEÇİLMİŞLİK SENDROMU, KASIM AYI VURGUSU'

Televizyondaki 00.11 rakamının ise Gülen'in 'seçilmişlik sendromundan' kaynaklanan bir saplantı olduğu değerlendiriliyor. Gülen'in, bununla kasım ayını işaret ettiği, örgüt tabanına, kasım ayında kurtulacakları mesajını verdiği belirtiliyor. 15 Temmuz darbe girişiminden beri sürekli yeni tarihler açıklayan örgütün, bu yolla mensuplarının motivasyonunu diri tutmayı ve örgüt içi çözülmelerin önüne geçmeyi hedeflediği kaydediliyor.