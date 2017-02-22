22.02.2017 23:57:39

Gülen'in darbe talimatını verdiği tarih belirlendi iddiası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 9'u firari, 15'i tutuklu olmak üzere 24 şüpheli hakkında hazırlanan İstanbul'daki 'ana darbe iddianamesi'nde, diğer darbe girişimi iddianamelerinden farklı olarak terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ismi ilk kez 'şüpheli' olarak yer aldı.

İşte iddianamedeki o bölüm:

İddianamede "Fetullah Gülen'in, Adil Öksüz aracılığıyla ile TSK'daki örgüt mensubu askerlere 15 Temmuz 2016'da darbe gerçeklestirmeleri konusunda talimat verdiği anlasılmıştır^" denilen iddianamede, FETö'nün yayın organı olarak faaliyette bulunan "www.herkul.org" adresinde kayıtlı video sitesinde, Gülen ile Adil Öksüz'ün birlikte görüntülerinin bulunduğu belirtildi.

İddianamede darbe teşebbüsünün Gülen'in emir ve talimatları doğrultusunda hareket eden TSK içerisindeki FETÖ üyeleri tarafından gerçekleştirildiği, Türkiye'de darbe planlaması yapıldıktan sonra onaylanmak üzere Pensilvanya'da yaşayan Gülen'e götürüldü, kendisinin darbe planına onay verdikten sonra darbe girişiminde bulunulduğu, Gülen'in darbe teşebbüsünü gerçekleştiren ve sivil halkı katleden FETÖ lideri olarak hem darbe teşebbüsüden hem de sivillerin ölü ve yaralanmalarından birinci derece sorumlu olduğu açıkça anlaşılmıştır" değerlendirmesi yapıldı.

COLORADO İMAMI

İddianamede terör örgütünün muhtelif kademelerinde ülke geneli, bölge imamlığı ve ABD'de Colorado bölge imamlığı sıfatıyla yönetici olarak faaliyet gösteren, pişmanlık hükümlerinden yararlanan, örgüt ve faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Hasan Polat'ın ifadesine yer verilerek örgüt içerisindeki kriptoloji sorumluluğu görevini yapmasından dolayın Gülen'in darbe girişimini öncesi ve sonrasında örgüt üyelerine hitaben yapmış olduğu bir kısım konuşmaların tespit edildiği ve Polat'a kriptolojik çözümleme yaptırıldığı bilgisi yer aldı.

Polat'ın, Gülen'in konuşmalarının yer aldığı görüntü çözümlemelerine, iddianamede şöyle yer verildi:

"Fetullah Gülen'in 'www.herkul.org' isimli internet sitesinde,

13 Haziran 2009 tarihli konuşması; 'Örgütün ideolojisi doğrultusunda hareket eden mensuplarına devletin kamu kurumlarına sızılması talimatı verdi.'

4 Şubat 2016 tarihli konuşması: '15 Temmuz'da tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi öncesinde örgütüne mensup bir kısım asker şahıslara darbe yapılması talimatı verdi, düşman gördüğü Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı yapılan darbe girişimini 'düşmanını öldürme' şeklinde tanımlamdı, bu girişim esnasında ölenlerin şehit, yaralananların gazi olacağını beyan etti.

Yeşil-haki renkli cübbe giyerek yaptığı konuşması: 'Daha önceden haki renkli cübbe giydiğine hiç şahit olmadım. Konuşmasında örgütüne mensup askerlere özellikle bir mesaj verdi.

22 Temmuz 2016 tarihli konuşması: 'Darbe girişiminin ardından örgütünün ideolojisi doğrultusunda hareket eden örgüt mensuplarına karşı yürütülen soruşturmadalarda yakalanan ve tutuklananlara konuşmamaları, susmaları, örgütü değişre etmememleri talimatı verdi, ayrıca darbe girişimine karşı çıkan ve engelledikleri zannettiği şeklinde tanımladığı vatandaşlar için ahmak kelimesini kullanarak hakaret etti.

İddianamede, Gülen'in yeşil-haki cübbeyle yaptığı konuşmayla ilgili, "Gülen'in, internet sitesinden bugüne kadarki yapmış olduğu sohbet yahut dini bir vaaz gibi görünen konuşmalarında belirtilen tarihteki konuşması hariç hiçbir konuşmasında genel itibarıyla askeri birimlerin kullanmış oldukları haki-yeşil renkli cübbe giymediği ancak 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbeye teşebbüs olaylarından kısa süre önce 20 Mart 2016 tarihindeki sohbet yahut dini bir vaaz gibi görünen konuşmasında askeri kurumların kullanmış olduğu kıyafetlerde kullanılan haki-yeşil rengin kullanıldığı tespit edilmistir." denildi.