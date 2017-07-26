26.07.2017 16:14:52

Göç ettikleri illerde öğrendiler, ilçelerinin umudu oldular

Mardin'in Midyat ilçesinde geçmiş yıllarda yaşanan terör olayları nedeniyle batı illerine göç edip, burada tekstil sektöründe çalışan vatandaşlar, huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte döndükleri ilçelerinin umudu oldu. Midyat'ta son 3-5 yıl içerisinde memleketlerine dönenlerin açtığı 35 tekstil atölyesi bir taraftan 4 bin kişi ve ailelerine iş imkanı sağlarken, diğer taraftan da göçün önünü kesiyor.



Midyat'tan, bölgede yaşanan terör olayları yüzünden, batı illerine göç eden vatandaşların büyük bir çoğunluğu, burada tekstil sektörüne girdi. Zaman içerisinde sektörde kendilerini geliştiren vatandaşlar, huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte ilçelerine döndü. Vatandaşlar, tekstil atölyeleri açtıkları ilçelerinin umudu haline geldi. İlçede, son 3-5 yıl içerisinde açılan 35 tekstil atölyesi, istihdam edilen 4 bin vatandaş ve ailelerinin ekmek kapısı oldu.



"TEKSTİL BÖLGENİN UMUDU OLMUŞ DURUMDA"



Mardin Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Halil El, sektörlerinin son yıllarda Mardin genelinde büyük bir aşama kaydettiğini belirterek, "Mardin Organize Sanayi Bölgesinde, Nusaybin ve özellikle Midyat bu konuda adeta cazibe merkezi olmuş durumda. Sadece Midyat'ta 35'e yakın işletmemiz var. Bu işletmelerde 4 bine yakın istihdam sağlamaktayız. Tekstil, Midyatımız başta olmak üzere bölgenin adeta ekmeği ve umudu olmuş durumda" dedi.



"HUZURUN GELMESİYLE GÖÇ TERSİNE DÖNDÜ"



Bölgenin uzun yıllar boyunca batıya göç verdiğini anımsatan El, "Batıya giden çok çocuklu aileler, bu sektörde ekmeğini kazanabilme ve sektörü öğrenebilme imkanı bulabilmişler. Huzurun gelmesiyle birlikte bu sektörde yatırım yaparak bölgemizde istihdam imkanı ve göçü tersine döndürme imkanını ortaya koymuş bulunuyoruz. Hükümetimizden acil isteğimiz sektördeki bu firmalarımıza sermaye desteği anlamında makul kredileri acil şekilde sağlaması. Malumunuz Cazibe Merkezleri Programı çerçevesinde 30 kişilik bir istihdama karşı çok ciddi imkanlar sağlanacağı söyleniyor. Şuanda elini taşın altına koyan işletmelere acil destekte bulunması lazım diye düşünüyorum" diye konuştu.



"BATI İLLERİNDE ÇALIŞIYORDUK"



Kendi memleketinde çalışmanın mutluluğu içerisinde olduğunu vurgulayan ustabaşı Nurullah Altunışık, "Ben yaklaşık olarak burada 2 yıldır ustabaşı olarak çalışıyorum. Midyat' ta atölyelerin açılması bizim için büyük bir avantaj. Eskiden buradan kısa süreliğine çalışmak için İstanbul'a gidiyorduk. Ailemizden, akrabalarımızdan uzak oluyorduk. Midyatımızda atölyelerin açılması bizim için mükemmel bir şey" ifadelerinde bulundu.



"2012'YE KADAR İSTANBUL'DA ÇALIŞTIK"



İstanbul'a 90'lı yıllarda göç ettiklerini kaydeden atölye sahibi Hasan Akipa ise, şunları kaydetti:



"Biz 90'larda İstanbul'a göç ettik. İstanbul'da başka sektör olmadığı için tekstil sektörünü seçtik. Yaklaşık 2012'ye kadar tekstille uğraştık. Biz de kendi memleketimize faydamızın olması ve iş imkanı sağlamak için Midyat'a geldik."