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Gazete Manşetleri (19.02.2017)
Gazete manşetleri bugün ne yazdı?
Gazete Manşetleri (19.02.2017)
Gazete manşetleri bugün ne yazdı?
Tahmin yeteneğinin sınırlarını zorlayan görsel bulmaca soruları
Günlük hayatımızda karşılaştığımız, detaylı bakınca ya da düşününce anladığımız durumlar her zaman olmuştur. Hazırladığımız bulmaca tam da bu cinsten. Tahmin yeteneğinizi kullanarak ve bakış açınızı değiştirerek çözmeyi deneyin.
Sigarayı bırakınca vücutta neler oluyor?
'Sigarayı bırakma döneminde depresyona girmemek için hayatın başka zevkleriyle kendinizi ödüllendirin'
Mikro cerrahiyle köpeğin burun tümörü alındı
Uludağ Üniversitesi (UÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde, exoskop sistemiyle mikro cerrahi tekniği kullanılarak bir köpeğin burnundaki tümör ameliyatla alındı. Kocaeli'de ikamet eden Deniz Özsoy da 7 yaşındaki Gölge adındaki köpeği ameliyata alınırken duygulandı.
Gazete Manşetleri (17.02.2017)
Gazete manşetleri bugün ne yazdı?
Gelmiş geçmiş kötü pişti fotoğrafları
Pişti olmaktan herkes nefret eder ama pişti olmanın da sınırları var. Bu fotoğraflar pişti olmanın en kötü hallerini ortaya koyuyor!
IFFHS 48 futbol efsanesini açıkladı
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. 48 futbolcunun bulunduğu listede Türkiye'den de 1 isim bulunuyor...
16 Şubat 2017 gazete manşetleri
Gazeteler bugün ne yazdı? İşte günün öne çıkan haberleri...
Ev kirasından bıkıp bunu yaptılar!
Washington'da yaşayan çift ev kiralarından bıkıp kendi evlerini yaptı.
Beykoz'da kuyuya düşen köpek böyle kurtarıldı
Beykoz'da bir su kuyusuna düşen köpek, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı tarafından yapılan robot kollar yardımıyla çıkarıldı.
15.02.2017 Gazete manşetleri
Gazete manşetleri bugün ne yazdı?
İşte Türkiye'nin en çok konut satılan ilçesi
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin en çok konut satışı yapılan ilçesi belli oldu.
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