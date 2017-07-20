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Fransa'yı sarsan kriz kısa sürdü!
20.07.2017 08:29:58

Fransa'yı sarsan kriz kısa sürdü!

Fransa'da Genelkurmay Başkanlığından istifa eden Pierre de Villiers'in yerine 55 yaşındaki François Lecointre atandı.

Fransız Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers'nin istifası üzerine yeni genelkurmay başkanı olarak François Lecointre atandı. Bu sabah istifa eden Pierre de Villiers'in yerine 55 yaşındaki François Lecointre'in atandığını Hükümet Sözcüsü Christopher Castaner duyurdu.

İSTİFASI KABUL GÖRMÜŞTÜ

Eski Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers istifa dilekçesini Cumhurbaşkanlığına sunmuş ve cumhurbaşkanı tarafından istifası kabul görmüştü.

BÜTÇE KISITLAMALARI NEDENİYLE ŞİKAYET ETMİŞTİ

De Villiers yaptığı açıklamada, bütçe kısıtlamaları sebebiyle inandığı ordu modelini sağlıklı devam ettiremeyecek durumda olduğunu ifade etmiş ve ordunun faaliyetlerinin artarken bütçesinin kısıldığından şikayet etmişti. 

"BU DURUM ÇOK BÜYÜK GÜVEN KRİZİ"

Öte yandan, Savunma Bakanı Florence Parly konuyla ilgili yorum yapmazken, Kara Ordusu Mensubu General Vincent Desportes'a göre bu durum "Çok büyük güven krizi" olarak nitelendirildi.


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