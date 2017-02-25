25.02.2017 21:30:00

Fransa Cumhurbaşkanı: Saygısız Trump!

Fransa Devlet Başkanı François Hollande, ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris ile ilgili açıklamalarını 'saygısızlık' olarak değerlendirdi.

ABD Başkanı Trump, Washington'da taraftarlarına yönelik yaptığı bir konuşmada, bir arkadaşının cümlelerine atıfla, "Terör saldırıları sonrası Paris artık Paris değil" ifadesini kullanmıştı.



BBC Türkçe'nin haberine göre, Hollande, bu açıklamaya karşılık olarak, "Bir ülkenin, müttefiki olan bir başka ülkeye en ufak bir saygısızlık yapması bile doğru değil. Ben bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne yapmam, ABD Başkanından da aynısını bekliyorum" dedi.

Françis Hollande, sonrasında ise ABD'de tartışma konusu olan silah edinme yasalarına atıf yaparak şunları söyledi:



"Karşılaştırma yapmak istemiyorum ama Fransa'da insanlar silaha kolayca ulaşamıyor. Burada sırf tatmin yaşamak için insanların üzerine ateş açan insanlar yok."

Cuma günü Washington'daki yıllık Muhafazakar Siyasi Hareket (CPAC) Konferansı'nda bir konuşma yapan ve destekçilerine seslenen Trump, Avrupa'nın göçmen politikalarını ve IŞİD saldırıları karşısındaki tutumunu eleştirmişti.



Yaptığı konuşma sırasında, "Tatilini her yıl Paris'te geçiren bir arkadaşıma, Paris şimdi nasıl diye sordum" diyen Trump sonrasında Jim isimli bu arkadaşınının kendisine, "Paris artık Paris değil" dediğini açıkladı.