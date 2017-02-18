18.02.2017 18:58:14

Filipinler'de bin 858 çocuk asker serbest

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Filipinler'de Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin (MİKC) bünyesindeki çocuk askerleri serbest bıraktığını açıkladı.

AA'nın haberine göre UNICEF Filipinler'den yapılan açıklamada, 2009 ve 2013'te BM'nin ilgili kurumlarıyla imzalanan eylem planı çerçevesinde, MİKC'nin "kendi saflarında çocukları askere almaya ve kullanmaya son vereceğini" taahhüt ettiği hatırlatıldı.

Yardım fonunun temsilcisi Lotta Sylwander, MİKC'nin bugüne kadar bin 858 çocuk askeri serbest bıraktığını, bu çocukların hükümetten ve hükümete bağlı kuruluşlardan sağlık, eğitim ve koruma amaçlı destek alacağını belirtti.



MART AYINA KADAR DEVAM EDECEK

UNICEF'in açıklamasında ayrıca çocuk askerlerin serbest bırakılması sürecinin mart ayına kadar devam edeceği aktarıldı.



MORO İLE BARIŞ SÜRECİ

Filipinler Devleti ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MIKC) arasında 27 Mart 2014 tarihinde imzalanan barış anlaşmasının ardından Bangsamoro Temel Yasası adı verilen taslağın Senato tarafından onayı gerekiyordu.

Geçen yıl 10 Eylül'de Senato'ya sunulan taslak tüm ısrarlara rağmen ele alınmadı. Barış ortamının korunabilmesi için mayıs ayında yapılan seçimler öncesinde Bangsamoro Geçiş Komisyonu kurularak barış sürecinin yürütülmesi sağlandı. Söz konusu yasa, Mindanao ve çevre adalara özerk yönetim hakkı tanıyor.

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