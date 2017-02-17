17.02.2017 11:56:03

FETÖ: 2025'te dünya bize tabi olacak

FETÖ iddianamesinde ifadelerine yer verilen tanık N.M'nin açıklamaları FETÖ'nün planını bir kez daha gözler önüne serdi.

AA'nın haberine göre, İzmir'de FETÖ soruşturması kapsamında finans sağladıkları iddiasıyla 4 iş adamı hakkında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede bir tanığın, FETÖ'nün gizli hedefine ilişkin ifadelerine yer verildi.

Tanık olarak emniyetteki ifadesine yer verilen N.M, Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış'ın kendisine "2025'te tüm dünya bize tabi olacak." dediğini aktardı.

N.M. kapatılan Samanyolu Televizyonu ve Zaman gazetesinde çalışan yöneticilerden bilgi aldığını, yapılan görüşmelerde ilginç anekdotların ortaya çıktığını kaydederek ifadesini şöyle sürdürdü:

"Bunlar arasında en ilginci Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış ile yaptığım görüşmeydi. Kamış'a bir sohbette, Samanyolu Yayın Grubunun görsel ve yazılı kısmında program yapıp, yazı yazan bazı şahsiyetlerin geçmişi göz önüne alındığında bunların kendi gruplarında yazı yazıp program yapmasının ilginç olduğunu, bunların kendi gruplarında nasıl çalıştığını ve kontrol edildiğini sordum. Kamış da bana 'Bunlara aylık 50-60 bin lira maaşlar veriyoruz. Elbette bizim istediğimiz gibi yazı yazıp programlar yapacaklar. Bunları bırak, 2025'te tüm dünya bize tabi olacak.' demişti. Bu şahsın yapı içerisinde etkin bir kişi olduğunu biliyorum. Konuşmalarının boş olmadığını düşünüyorum."

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