09.01.2017 23:30:58

Faizsiz emeklilik yatırım fonları

Faize duyarlı katılımcılar için İslami sigortacılık olarak adlandırılan; sosyal dayanışma, işbirliği ve bir diğerinin zararlarına ortak olma kavramı üzerine kurulan Takaful önemli bir enstrüman. Dünya sigortacılık sektöründe önemli pazar payına sahip olan İslami sigortacılığın Türkiye’de de büyük bir potansiyeli bulunuyor.

Katılım bankalarının sayısının artması, İslami finans fonlarının çeşitlenmesi ve yasal düzenlenmelerin sağlanması ile ülkemizde İslami sigortacılığın daha da gelişmesi bekleniyor.

2010 yılında ihraç edilmeye başlanan faizsiz emeklilik yatırım fonları ise her geçen gün büyüyor. Bu fonların yatırım amacı; tasarruflarını faizsiz finansal enstrümanlarda değerlendirmek isteyen katılımcılar için sürdürülebilir getiri elde etmek.

Dolayısıyla Bireysel emeklilik Sistemi (BES) içinde faize duyarlı kesim için geliştirilen, faizsiz emeklilik yatırım fonları Türkiye'de hızlı bir gelişim içinde.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde toplam katılımcı sayısı 31.12.2016 tarihi itibarıyla 6 milyon 605 bini aştı. Fon büyüklüğü ise 61milyar TL'ye yaklaştı. BES'in %5,9'una denk gelen faizsiz fon büyüklüğü ise 3 milyar 625 milyon TL'yeulaştı.

Faizsiz emeklilik fonları tüketicilerle buluşalı henüz 6 yıl olmasına rağmen, bu fonları tercih eden katılımcı sayısı giderek büyüyor.

Özellikle 2012 yılında Hazine'nin kira sertifikası ihraç etmesi bu ürünlerin büyümesinde etkili oldu.

2017 yılında devreye girecek Otomatik Katılım Uygulaması ile faizsiz BES ürünlerine olan ilginin daha da artması bekleniyor.

FAİZSİZ EMEKLİLİK FONLARINAöncülük eden Vakıf Emeklilik sektörde gösterdiği performansla 11 şirket arasında ilk sırada yer alıyor.

Siz de Vakıf Emeklilik'in faizsiz ayrıcalıklarından yararlanmak ve detaylı bilgiye ulaşmak için hemen tıklayın.

Link:

http://www.vakifemeklilik.com.tr/faizsiz-bireysel-emeklilik-kampanyasi-basvuru-formu

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