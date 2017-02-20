20.02.2017 21:33:02

Ev alacaklara destek

Devlet; bankada 3-5 yıl birikim yapıp ilk evini alanlara 15 bin 575 TL'ye kadar maddi destek sağlıyor.

Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında devlet maddi destek sağlıyor. Uygulama 26 Ağustos'ta hayata geçti, 31 Aralık'a kadar 9 bin 726 vatandaş konut hesabı açtırdı. Hesaplarda biriken para miktarı da 36 milyon 394 bin 188 liraya ulaştı. Yeni yılla birlikte ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı yeniden değerleme oranında arttı. Devlet katkısı üst sınırı 15 bin 575 liraya çıktı. İşte destekten yararlanmanın ipuçları:

77 BİN 875 TL BİRİKTİRENE 15 BİN 575 TL VERİLECEK

- Hesaba aylık en az 259,57, en yüksek 2.595,7 lira yatırılacak.

- Katılımcı, hesabın açılış tarihinde sadece bir kez 31 bin 149 liraya varan tutar yatırabiliyor.

- Ödeme süresi 36-47 ay olanlar birikim tutarının yüzde 15'i (en çok 13 bin 498 lira): 48-59 ay olanlar yüzde 18'i (en çok 14 bin 536 lira):

- 60 ay ve üzeri olanlar yüzde 20'si (en çok 15 bin 575 lira) kadar katkı alacak. 77 bin 875 lira biriktirene devlet de 15 bin 575 lira verecek.