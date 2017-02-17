17.02.2017 12:06:23

'Euro Bölgesi sistemi çalışmıyor'

ABD Merkez Bankası eski Başkanı Alan Greenspan, 'Euro Bölgesi sistemi çalışmıyor' dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) eski Başkanı Alan Greenspan, Euro Bölgesi sisteminin çalışmadığı uyarısında bulundu. Dünya Altın Konseyi tarafından yayınlanan "Gold Investors" dergisinin Şubat sayısına konuşan Greenspan, Euro Bölgesi ülkelerinin ekonomik güçleri arasındaki dengesizliğin, Euro Bölgesi'nin devamı konusunda büyük endişe oluşturduğunu belirtti.



Almanya'nın sürekli bir şekilde Euro Bölgesi'nin güneydeki üyelerinin açıklarını fonladığını belirten Greenspan, ancak bunun sürüp gidemeyeceğini savundu.



Greenspan, "ECB'nin, Fed'e göre daha büyük problemleri var. ECB'nin bilançosunun varlık tarafı hiç olmadığı kadar büyüdü. Ayrıca euronun kendisinin geleceği konusunda da derin endişelerim var. Kuzey Avrupa, Güney'in açıklarını fonluyor, ancak bu sonsuza kadar devam edemez. Euro Bölgesi çalışmıyor" diye konuştu.

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