20.02.2017 23:56:56

Esed Şam'da sivilleri katletti

Suriye'de ateşkesi ihlal etmeye devam eden Esed rejimine ait uçaklar, Şam'ın Berze semtinde sivil yerleşim yerini bombaladı. Saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti

Şam'ın Kabun semti yerel koordinasyon üyesi Uveyd Awad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının başkentin doğu kesimlerinde yer alan Berze semtinin muhaliflerin kontrolündeki kısmında yerleşim yerini hedef aldığını belirtti.

Saldırıda aralarında 2 kadın ile 2 çocuğun da yer aldığı 7 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydeden Awad, bombardımanda binaların da hasar gördüğünü ifade etti.

"Rejim ateşkesi her gün ihlal ediyor"



Rejim güçlerinin Kabun ve Tişrin semti ile Duma ilçesine ağır silahlarla saldırdığını vurgulayan Awad, rejimin 30 Aralıkta yürürlüğe giren ateşkesi her gün ihlal ettiğini bildirdi.

Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes, 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 23-24 Ocak'ta yapılan Suriye konulu toplantıda, Türkiye, Rusya ve İran, ateşkes ihlallerinin önlenmesi için üçlü izleme mekanizması kurulması konusunda anlaşmıştı.